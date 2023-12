Lorsque Baldur's Gate 3 a quitté l'accès anticipé et a été lancé en août, Larian Studios a célébré l'événement en ajoutant deux nouvelles espèces : les dragonborns et les demi-orcs. Mais Donjons et Dragons offre tellement de possibilités qu'il était inévitable que certaines espèces soient laissés de côté. Heureusement, Larian ne ferme pas totalement la porte...

Baldur's Gate 3 et les nouvelles espèces

Adam Smith, directeur de l'écriture chez Larian Studios, a déclaré lors d'un stream Twitch "Nous n'avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire [...] Nous n'avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non."

Smith a également mentionné que de nombreuses idées n'ont pas été incluses car elles ne correspondaient pas à la campagne ou à l'histoire que le studio voulait raconter. Cependant, certaines pourraient être envisagées plus tard. On peut donc sans trop se mouiller, imaginer de nouvelles races arriver dans le futur.

Faerûn, le monde où se situe la Côte des Épées, regorge d'espèces que Larian pourrait potentiellement utiliser à l'avenir. Parmi elles, les gobelins et les aasimars. D'autres espèces, comme les aarakocra, hommes-oiseaux ailés, ou les yuan-ti, serpents rampants, pourraient également être envisagées. L'univers de Donjons et Dragons est presque sans fin et ne cesse d'évoluer avec le temps.

Une histoire de popularité

Les espèces les plus populaires, selon Larian, sont le demi-elfe, l'humain et l'elfe, avec le githyanki comme race la moins appréciée. Le choix de l'espèces ouvre la porte à des options de dialogue uniques. Pour ceux qui ne veulent pas attendre que Larian ajoute d'autres espèces, des moddeurs ont déjà étendu le menu de création de personnage. Un mod, nommé Fantastical Multiverse, ajoute 54 espèces au jeu, issues de la 5ème édition de D&D et de One D&D. Et d'autres doivent encore arriver à l'avenir sur ce mod de Baldur's Gate 3.

Ce mod gratuit propose une variété de races telles que les Gobelins, les Kobolds ou les Goliaths, ainsi que des espèces tirées de Final Fantasy 14. Les amateurs de MMORPG, (comme le créateur du mod), auront l'opportunité de jouer des personnages tels qu'un Hyur, un Élézen, un Roegadyn ou un Garlemaldais. Dans un autre genre, il existe le mod Fellowship of the Ring qui ajoute Frodon, Sam, Pippin, Merry, Legolas, Gimli, Boromir, Aragorn et Gandalf. Et donc l'occasion de jouer un méchant hobbit joufflu.