Baldur's Gate 3, le jeu de rôle à succès de Larian Studios, à conquis les joueurs du monde entier. Depuis son lancement en accès anticipé, le basé sur l'univers de Donjons & Dragons, a su convaincre par la modernité qu'il apporte au RPG à l'ancienne, mais aussi par son écriture d'une richesse peu commune, qui ne cesse s'enrichir avec de nouveaux patchs.

De fait, Larian accorde une attention toute particulière à sa communauté. Même après la fin de l'early access, il n'a pas cessé de fournir des correctifs et des ajouts gratuits. Un gros patch est d'ailleurs prévu pour la rentrée. On pourrait penser que ce serait le dernier pour BG3, mais il semblerait que le studio ait encore quelques petites choses en réserve.

Baldur's Gate 3 ne nous dit pas au revoir tout de suite

L'expérience de jeu de Baldur's Gate 3 n'a fait que s'améliorer depuis sa sortie. Et Larian Studios ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En septembre prochain, il partagera le patch 7 du jeu. Plus qu'un simple correctif, cette mise à jour apportera de grosses nouveautés et améliorera de nombreux détails pour encore plus d'immersion.

Mais, ce n'est pas tout pour le RPG, qui devrait nous réserver encore quelques surprises à l'avenir. On sait que Larian se tourne progressivement vers de nouveaux projets. Pour autant, il ne va pas totalement abandonner BG3. Du moins, pas tout de suite. Et, d'après ce qui est teasé, les attentes des fans ont été largement entendues.

En conclusion de la note du patch 7 sur Steam, le studio précise que « ce n'est pas encore un adieu ». Un an après le lancement de Baldur's Gate 3, il assure que « le voyage n'est pas encore terminé ». Ainsi, d'autres mises à jour sont à prévoir après celle de septembre prochain. Cela permettra d'intégrer au jeu de « de nombreuses fonctionnalités demandées par la communauté ». Parmi elles, Larian cite notamment le crossplay et le mode photo.

En plus de ces options non-négligeables de nos jours, d'autres correctifs et améliorations seront également apportées. Le studio met un point d'honneur à continuer d'apporter des « ajustements au gameplay », ainsi que des « améliorations de la qualité de vie ». Comme un bon vin, Baldur's Gate 3 ne cesse donc de se bonifier avec le temps.