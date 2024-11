Depuis la sortie du patch 7 et du support total des mods dans Baldur's Gate 3, l'imagination débordante des moddeurs nous a gâté de nombreuses et agréables surprises. Les plus excitantes s'intéressent à de nouvelles races ou classes jouables, histoire de lancer des nouvelles parties toujours fraîches. C'est justement le cas du mod d'Acorntail qui nous intéresse.

Rassemblez votre groupe autrement dans Baldur's Gate 3

Avec déjà 12 classes et leurs spécialisations, les options pour créer différents personnages dans Baldur's Gate 3 sont déjà conséquentes. Mais visiblement pas assez pour les moddeurs, qui trouvent toujours de nouvelles idées sur ce terrain. Nous avons notamment des adaptations de classes iconiques de World of Warcraft, ou des classes d'anciennes éditions de Donjons & Dragons remises au goût du jour. Acorntail est allé plus loin encore avec sa classe baptisée Duo.

Comme son nom l'indique, cette classe permet en réalité de créer deux personnages pour le prix d'un. Vous avez donc votre avatar principal, ainsi qu'un compagnon. Il existe trois spécialisations pour cette classe, permettant à son acolyte d'être au choix les classiques Guerrier, Sorcier ou Roublard de Baldur's Gate 3. Vous pouvez ainsi l'invoquer à tout moment, et celui-ci partagera vos tours, vos actions, à travers des Tactiques, une mécanique spécifique à la classe imaginée par Acorntail. Le moddeur a même intégré de nouvelles options de dialogue spécifiques à cet acolyte.

En montant de niveau, il ne s'agira donc pas seulement de faire progresser un personnage, mais les deux membres du duo, en débloquant de nouvelles compétences et tactiques. Le mod Duo Class est par ailleurs utilisable en multijoueur. Il est donc possible de monter un groupe pouvant compter jusqu'à huit personnages en tout. Un joyeux chaos tout ce qu'il y a de plus propre à Baldur's Gate 3, en somme. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que tout cela donne via la vidéo ci-dessous.

Source : Nexus Mods