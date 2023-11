Baldur's Gate 3 est une épopée aux secrets innombrables. De nombreux joueurs font des découvertes tous les jours, et on comprend à quel point le contenu du jeu est riche. Malgré son succès, Larian Studios ne compte pas se reposer sur ses lauriers. La firme veut prendre soin de son RPG fétiche, et ainsi, de multiples mises à jour débarquent régulièrement dans le titre. Et manifestement, le nouvel opus va avoir droit à un ajout inédit qui va sûrement faire plaisir aux joueurs.

Baldur's Gate 3 fait monter la difficulté

De ce qu'on a compris, Baldur's Gate 3 va potentiellement s'offrir un nouveau mode de difficulté : le mode Honneur. C'est un utilisateur de Reddit qui a mis le feu aux poudres en partageant une capture d'écran de la page du jeu sur le site GOG. Pour être plus précis, il a pris en photo un succès qui n'était pas là auparavant. Il porte le nom de Foehammer et il demande de « finir le jeu en mode Honneur ». De toute évidence, celui-ci est arrivé avec le gros patch 4 qui a été implanté dans le titre il y a quelques jours. Pour rappel, il a apporté plus de mille changements à l'expérience.

Ceci dit, ce mode n'est pas encore dans Baldur's Gate 3. Il n'est donc pas possible d'obtenir ce succès à l'heure où nous écrivons ces lignes. Quoi qu'il en soit, cela semble être un indice indéniable qu'il y aura bien un mode de difficulté qui viendra surpasser Tacticien. D'ailleurs, les détenteurs de Divinity : Original Sin 2, un autre jeu de Larian, auront peut-être remarqué un détail particulier. En effet, le mode Honneur se retrouve également dans ce dernier, et il n'est pas à prendre à la légère. Si le RPG décide de le faire à la même sauce, certains joueurs avides de challenge écrasants pourront bien en avoir pour leur argent.

Un mode permadeath dans BG3

Pour cause, le mode Honneur de Divinity : Original Sin 2 n'offre qu'une seule sauvegarde par partie, on parle alors de permadeath ce qui veux dire qu'en cas de game over, la partie est tout simplement terminée. Autant dire qu'il ne faut pas se précipiter, surtout quand on est face à des aventures aussi longues. Baldur's Gate 3 met un bon paquet d'heures à être terminé, et ce, même en ligne droite. Maintenant, imaginez devoir faire le jeu, mais avec un emplacement de sauvegarde qui serait supprimé au moment du décès.

C'est une perspective qui n'enjouera pas forcément tout le monde, mais la amateurs de challenges et les fans les plus hardcore vont certainement adorer. D'autant plus que les prises de décision dans le titre sont extrêmement importantes. Elles peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Il faudra donc faire extrêmement attention, mémoriser les meilleurs cheminement, etc. Au moins, la durée de vie n'en serait que plus gonflée.