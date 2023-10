Le contenu de Baldur's Gate 3 continue de surprendre les joueurs tant il est riche. D'ailleurs, un nouvel ajout est disponible, et il rend l'expérience proposée par Larian Studios encore plus agréable.

Baldur's Gate 3 est l'un des jeux les plus appréciés de cette année. Certains joueurs le placent déjà au-dessus de tous les autres, et pourtant, la concurrence est rude. Son contenu est particulièrement mis en avant, puisqu'il n'est pas seulement bien fait, il est également très riche et particulièrement dense. Et ce n'est pas fini ! En effet, un nouvel ajout à destination des mouture PC est d'ores et déjà disponible pour le RPG de Larian Studios, et il va sans doute faire satisfaire le plus grand nombre.

Baldur's Gate 3 accueille un mod bienvenu

On va quand même tempérer vite fait. Nous ne parlons pas d'une nouveauté apportée par le studio lui-même, mais bien d'un mod PC venant des fours de la communauté. Parfois, ils sont massifs, allant jusqu'à transformer le jeu de fond en comble pour proposer une expérience foncièrement différente. Sinon, ils peuvent aussi servir à améliorer l'expérience globale, notamment au niveau du gameplay ou des graphismes. Ici, le mod concerné impacte non pas une mécanique de jeu, mais bien l'expérience utilisateur de Baldur's Gate 3. Une fonctionnalité qui est considéré comme une vraie source de frustration par certains joueurs PC : les menus.

Ce mod, baptisé « Menu Contextuel Amélioré » nous est livré par l'utilisateur Caites. Ce dernier est un peu le spécialiste en matière d'amélioration de l'interface utilisateur. Avec ce mod, il s'attaque aux menus contextuels de Baldur's Gate 3, ceux qui s'affichent lorsque vous faites un clic droit sur un objet ou un personnage. Le mod permet d'ajouter pas moins de 35 icônes supplémentaires aux actions contextuelles en plus d'améliorer la fluidité. Ces icônes rendent ainsi la longue liste qui apparaît à l'écran bien plus lisible, et il sera alors plus aisé de naviguer dans le menu.

En plus d'améliorer significativement la lisibilité de l'ensemble, ce mod évitera certainement les clics de souris non désirés, chose qui arrive un peu trop souvent pour certains joueurs. Le modder Caites vient donc de littéralement sauver la vie de plusieurs centaines de joueurs en rendant les menus bien plus ergonomiques, lisibles et ordonnés. Parce que si Baldur's Gate 3 a une tonne de qualités, ses menus et ses textes en pagaille n'ont jamais vraiment été salués par les critiques.

Une image du mod de Caites

Le RPG bientôt sur une nouvelle plateforme

Baldur's Gate 3 ne devrait pas tarder à débarquer sur Xbox Series X|S, c'est un fait. Mais nous n'avons pas vraiment plus d'informations à ce sujet, hormis le fait qu'il doit débarquer avant la fin de l'année. Quelques fans n'y croient plus, étant donné qu'on arrive vers la fin du mois d'octobre et qu'aucune annonce n'est à déclarer. Mais ça, c'était avant. Michael Douse, le directeur de la publication chez Larian, est récemment intervenu sur X (anciennement Twitter) pour répondre à un commentaire qui ne lui a pas plu. Sa réponse a permis de soulager la communauté.

Le plan, c'est de le sortir avant la fin de l'année. Cela a été répété plusieurs fois, mais des mecs avec 33 000 followers sur Twitter préfèrent dire n'importe quoi pour des likes.

De toute évidence, la sortie de Baldur's Gate 3 sur la machine de Microsoft ne sera pas repoussée, et c'était une crainte qui se faisait entendre à mesure que les semaines défilaient. Ceci dit, on attend toujours une date de sortie précise avant de crier victoire. Pour rappel, il y aura une différence de taille entre la version S et X. La coopération locale en écran partagé ne sera pas présente sur la moins puissante des deux consoles. En tout cas, pas pour le moment. Mis à part ça, ces nouvelles versions disposeront de l'ensemble des mises à jour et des changements déployés sur le RPG.