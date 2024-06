En attendant l'arrivée de la fonctionnalité ultime dans le prochain et dernier patch de Baldur's Gate 3, celui-ci s'offre un tout nouveau mode de jeu qui fera certainement plaisir aux fans d'Hades 2 et autres jeux du genre. Une expérience rafraîchissante pour le chef d'œuvre de Larian Studios qui vaut clairement le détour.

Baldur's Gate 3 se la joue roguelike avec un tout nouveau mode de jeu

Alors même que les mods ne sont pas encore officiellement supportés sur Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 profite déjà énormément de la créativité de sa communauté. Tel est notamment le cas avec Trials of Tav, un mod créé par Hippo0o qui offre une expérience innovante et très rafraîchissante sur le RPG maintes fois acclamé de Larian Studios (uniquement sur sa version PC, cependant). Se concentrant uniquement sur les excellents combats au tour par tour du jeu, celui-ci intègre une belle couche de roguelike que les fans de titres du genre comme les récents Hades 2 ou The Rogue Prince of Persia ne vont certainement pas renier.

Celui-ci nous propose en effet d'affronter des vagues d'ennemis toujours plus puissantes, calées sur le niveau de notre groupe. Après chaque vague, nous recevons du butin plus ou moins rare, ainsi qu'une monnaie à dépenser pour obtenir de puissants bonus. Le mod comporte plus de 250 ennemis, 38 maps et promet plus d'une centaine d'heures de jeu seul... mais également avec des amis ! Pour les plus aguerris, un New Game+ est également intégré.

Et dire que les mods ne sont pas encore officiellement supportés sur Baldur's Gate 3 ! ©Hippo0o sur Nexus Mods

Comment jouer à ce mod aussi ambitieux qu'intrigant

Si vous souhaitez tester ce nouveau mode de jeu officieux de Baldur's Gate 3, vous pouvez télécharger Trials of Tav sur Nexus Mods. Pour le faire fonctionner, il faut toutefois obligatoirement utiliser le mod Norbyte's Script Extender. Une fois les deux installés, Hippo0o recommande de lancer sa création via une sauvegarde fraîche. Passer par une sauvegarde déjà bien avancée risque de causer de gros problèmes dans votre progression.

En lançant une nouvelle partie (le moddeur recommande de le faire en mode Honneur, le plus haut niveau de difficulté du jeu), Trials of Tav vous demandera si vous souhaitez y jouer. Si vous cliquez sur « Non », la partie commencera de manière tout à fait normale, le mod ne s'installant pas. Ce n'est qu'en le lançant que le mode de jeu sera pleinement actif. Hippo0o recommande également de constituer son groupe de personnages recrutables, et non des personnages Origine comme Astarion, Karlach ou Ombrecœur, qui semblent ne pas fonctionner correctement. Vous voilà armés des connaissances nécessaires pour profiter au mieux de l'expérience, si la perspective de jouer à Baldur's Gate 3 façon roguelike vous tente.