Même si Baldur's Gate 3 est en l'état un retentissant chef d'œuvre, Larian Studios continue de travailler sur de nouveaux contenus. Leurs efforts semblent maintenant s'intéresser à une frange particulière de joueurs : ceux qui aiment faire les choix les plus maléfiques. Le reste de la communauté sera également ravi d'apprendre que le support des mods arrive bientôt.

Le mal se répand dans Baldur's Gate 3

C'est malheureusement un fait établi : il n'y aura pas de DLC majeur pour Baldur's Gate 3, ni de quatrième opus. Pour autant, Larian Studios n'a pas encore totalement dit adieu à son dernier chef d'œuvre en date. Après un patch majeur centré sur de nouvelles manières de manifester tout notre amour à nos compagnons, le prochain va prendre une toute autre direction. Le directeur du jeu Swen Vincke avait d'excitantes nouvelles à partager en ce sens. « Ils travaillent sur des fins maléfiques en ce moment. J'en ai vu quelques-unes, et elles sont vraiment maléfiques. Les joueurs ayant un penchant pour ça devraient donc être satisfaits ».

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Larian Studios travaille à étoffé la fin du jeu. À son lancement, celle-ci avait été considérée comme un peu trop rapidement expédiée. Quelques patchs plus tard, nous avions droit en guise d'épilogue à un rassemblement touchant de tous les amis rencontrés durant l'aventure... à condition de choisir la fin la plus heureuse. Les joueurs maléfiques ont jusqu'à présent été un peu laissés sur la touche. Cela devrait bientôt changer, et visiblement de manière particulièrement sanglante. Les fans du personnage Sombres Pulsions doivent déjà avoir un sourire carnassier aux lèvres.

Votre partie maléfique aux côtés de Minthara va bientôt connaître d'importants changements. © Larian Studios

Le support des mods arrive pour le plaisir de tous

L'autre élément extrêmement attendu, cette fois par la communauté au sens large, est l'arrivée du support des mods. Là encore, Swen Vincke avait de bonnes nouvelles à annoncer. S'il est actuellement possible de modder Baldur's Gate 3 (votre serviteur a une cinquantaine de mods actifs sur le jeu), ceux-ci peuvent aisément casser une partie. Les amateurs de mods attendaient donc une solution plus stable de la part de Larian Studios. Le studio souhaiterait toutefois qu'un tel support soit aussi cross-plateformes sur PS5 et Xbox Series, et non exclusif au PC.

Une initiative tout à fait louable, qui vient encore renforcer le capital sympathie des joueurs vis-à-vis des créateurs de Baldur's Gate 3. Ceci vient toutefois avec une nouvelle douce-amère. Il se pourrait en effet que le gros patch à venir soit le dernier d'une telle envergure. « À l'avenir, ce sera surtout de la correction de bugs, car nous voulons travailler sur de nouvelles choses ». Swen Vincke avait toutefois quelques mots encourageants à partager avec les fans. « Nous avons beaucoup grandi avec Baldur's Gate 3. Je pense que vous pouvez être excités par ce que signifie cette croissance pour notre prochain jeu ». Rendez-vous est évidemment pris.