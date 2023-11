Si vous suivez un minimum l'actualité de la sphère vidéoludique, vous n'êtes pas passé à côté de Baldur's Gate 3. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le dernier-né de Larian pour se rendre compte de son ampleur. Le jeu est un succès tonitruant, et ça se fait ressentir chaque jour. Il vient d'ailleurs d'obtenir huit nominations aux Game Awards 2023, c'est vous dire à quel point il s'impose comme un des titans de cette année. Et justement, le studio a déjà parlé de l'avenir, plus précisément de sa future production. Visiblement, il faut s'attendre à un titre grandiose.

Le successeur de Baldur's Gate 3 sera un grand jeu

Comme nous l'avons expliqué, la nouvelle édition des Game Awards a donné la liste des nommés. Dans le lot, nous avons eu de belles surprises, comme la présence d'Alan Wake 2 dans de nombreuses catégories. Par contre, personne n'était vraiment étonné de toutes les sections occupées par Baldur's Gate 3. Il faut dire qu'il a véritablement bluffé le public, que ce soit au niveau du gameplay ou de la narration. Swen Vicke, le réalisateur du jeu, a donc pris la parole suite à l'annonce de la cérémonie pour parler de son futur projet.

C’est un véritable honneur, surtout en une année où il y a tant de sorties. Voir notre petit « RPG de niche » faire de telles vagues est très motivant. J’aimerais pouvoir vous parler de notre prochain gros jeu, mais cela nous encourage vraiment à nous assurer qu’il repousse de nombreuses limites. Je suis très enthousiaste à ce sujet.

« Un jeu qui va repousser de nombreuses limites », c'est la phrase qui a retenu l'attention des joueurs. C'est une description qui sied parfaitement à Baldur's Gate 3, et de toute évidence, un schéma similaire sera répété pour la prochaine production du studio. On peut imaginer qu'il s'agira d'un jeu de grande envergure, avec un univers renversant et des mécaniques singulières. Ce n'est que de la spéculation, puisque nous n'avons bien évidemment aucune information à propos de ce jeu mystérieux. Il y a à ce stade peu de chances qu'il s'agisse de Divinity Original Sin 3, Larian ayant déjà précisé qu'il serait de moins grande envergure que Baldur's Gate 3. Quoiqu'il en soit, ce prochain jeu n'arrivera sûrement pas de sitôt, mais ce n'est pas grave. Le RPG nous offre déjà un contenu massif, même si tout le monde ne peut pas encore en profiter. Heureusement, ça ne va pas tarder à changer, comme la firme a pu le préciser il y a peu.

C'est bien les joueurs Xbox qui n'ont pas encore eu l'opportunité de mettre les mains sur Baldur's Gate 3. La fenêtre de sortie désirée par la firme sur la machine de Microsoft est toujours en 2023, mais nous approchons de la date butoir. Certaines personnes voient déjà un report arriver, et pourtant, Larian est venu dissiper les doutes, en plus d'interpeller les amateurs de versions physiques. Tout comme l'intervention de Vincke, c'est arrivé au moment des nominations du RPG aux Game Awards 2023. « Restez à l'écoute pour une annonce officielle. Cette semaine s'annonce chargée ».

La firme a enflammé la communauté, en particulier ceux qui souhaitent une version disque du jeu. Pour rappel, l'édition collector de Baldur's Gate 3, disponible sur PC et PS5, inclut de nombreux objets physiques, mais aucun disque. On peut seulement utiliser un code de téléchargement, ce qui a pu décevoir quelques joueurs. Le studio souhaiterait donc rectifier le tir ? A première vue, ça semble être le cas. Mais pour en être sûr, il faudra patienter jusqu'au moment de la fameuse annonce. L'excitation grimpe chez les fans.