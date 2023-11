Depuis sa sortie, Baldur's Gate 3 a eu droit à un certain nombre de changements. Larian prend bien soin de son jeu, et ça se ressent. Des mises à jour, il y en a eu, et pas qu'un peu. Du coup, le RPG est aujourd'hui peaufiné comme il se doit, et l'expérience n'en est que plus agréable. Toutefois, ça n'empêche pas quelques joueurs de noter l'absence de fonctionnalités qu'ils considèrent bien utiles. Et justement, l'une d'entre elles est maintenant disponible, mais il y a un gros hic.

Une fonctionnalité qui casse Baldur's Gate 3

Cette fois, ce n'est pas au studio qu'on doit cet ajout, mais à la communauté. Baldur's Gate 3 a la chance de posséder des fans qui se chargent eux-mêmes de gonfler son contenu. Ainsi, une nouvelle fonctionnalité peut être intégrée au jeu sous la forme d'un mod baptisé « Niveau 30 ». Comme son nom l'indique, il vous permet d'aller bien au-delà du niveau maximum normalement possible, c'est-à-dire le 12. Cela dit, on vous conseille de bien réfléchir avant de l'installer. En effet, il pourrait bien casser complètement l'aventure.

Sur le papier, ce n'est pas forcément un problème, du moment que vous souhaitez être invincible et rouler sur tout ce qui bouge. Pour cause, passé le niveau 12, prendre de la puissance revient à briser les barrières mises en place par le RPG. Tous vos sortilèges deviendront dévastateurs à un point que vous ne soupçonnez pas. Larian a mis une limite pour une bonne raison. Néanmoins, ce ne sera pas une tâche aisée d'aller jusqu'à 30, comme on peut le lire dans la description du mod pour Baldur's Gate 3 :

Vous avez besoin d’un total de 610000 xp pour atteindre le niveau 30, ce qui est environ le triple de ce que vous auriez besoin pour atteindre le 12 ! Tous les gains d’expérience sont doublés sauf l’expérience en combat qui est triplée !

Une mise en garde avant l'installation

« Niveau 30 », disponible sur NexusMods, n'est pas sans rappeler un autre mod qui permettait de pousser la prise de niveaux jusqu'au lvl 20 dans Baldur's Gate 3. Et c'était déjà bien suffisant pour devenir le maître du jeu, en passant outre ses règles les plus basiques. On se souvient notamment du joueur qui avait réussi à prendre le contrôle d'un boss grâce à cette fonctionnalité.

Le mod dont nous parlons aujourd'hui pour Baldur's Gate 3 est sensiblement le même, en sachant qu'il fonctionne avec toutes les classes du jeu. Mais il y a une petite précision à apporter. Si vous possédez un personnage qui est au-delà du niveau 12 sur une sauvegarde, et que vous décidez de supprimer le mod, vous ne pourrez plus le rejouer. Vous voilà avertis.