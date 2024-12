La créativité des joueurs de Baldur's Gate 3 ne cesse de surprendre. Cette fois, un moddeur connu sous le pseudonyme Symonius propose une nouvelle sous-classe pour les Paladins : l’Oath of the Hells. Disponible via Nexus Mods, cette création apporte une touche infernale au gameplay, avec des pouvoirs basés sur les flammes et les forces démoniaques. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce mod qui pourrait transformer vos aventures.

Une sous-classe unique et puissante dans Baldur's Gate 3

L’Oath of the Hells offre aux Paladins des capacités inédites inspirées des Enfers. Contrairement aux autres serments disponibles dans Baldur's Gate 3 , celui-ci ne vous impose pas de suivre un code moral strict. En clair, vous pouvez faire vos choix en toute liberté sans risquer de devenir un Oathbreaker.

Cette sous-classe se distingue aussi par des sorts et des capacités exclusives. Parmi eux, on retrouve :

Eldritch Blast : un classique de Donjons & Dragons rarement accessible aux Paladins.

: un classique de Donjons & Dragons rarement accessible aux Paladins. Scorching Ray : parfait pour infliger des dégâts massifs.

: parfait pour infliger des dégâts massifs. Hellfire Smite : une nouvelle capacité qui utilise les flammes infernales pour anéantir vos ennemis.

Ces pouvoirs permettent également d’invoquer des créatures démoniaques ou d’appliquer des malédictions redoutables. Avec ce serment, votre Paladin devient une force destructrice au service des Enfers dans Baldur's Gate 3.

Un terrain parfait pour le roleplay

Si vous aimez le roleplay, ce mod enrichit considérablement l’histoire de votre personnage. En choisissant l’Oath of the Hells, votre Paladin s’engage à servir les archidiables pour imposer leur vengeance infernale sur le monde mortel. Ce serment ouvre des perspectives uniques pour explorer des thématiques sombres et complexes dans vos campagnes.

Dans la version officielle du jeu, les Paladins peuvent choisir entre trois serments : l’Oath of the Ancients, l’Oath of Vengeance et l’Oath of Devotion. Une future mise à jour de Baldur's Gate 3 ajoutera l’Oath of the Crown, mais aucune date précise n’a encore été annoncée.

En attendant, ce mod est une excellente manière d’explorer de nouvelles possibilités pour votre personnage. Il apporte une fraîcheur bienvenue, notamment pour les joueurs en quête d’expériences alternatives ou familiers avec les règles de Donjons & Dragons.

