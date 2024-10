Depuis le déploiement du patch 7 sur Baldur's Gate 3 ce mois-ci sur consoles, les joueurs PS5 et Xbox Series peuvent enfin s'adonner aux joies du modding, plus d'un an après la sortie du jeu. L'un des mods les plus populaires disponible sur PC depuis 2022 (soit durant l'early access du chef d'œuvre de Larian Studios), en a ainsi profité pour s'exporter sur ces dernières.

Plus aucune limite sur les versions consoles de Baldur's Gate 3

Dans une large majorité de cas, l'accès aux mods n'est possible que sur PC. Peu de développeurs rendent la chose possible sur consoles. Larian Studios n'est pas ceux-là et a souhaité chouchouter l'ensemble de sa communauté, tant sur PC que sur consoles. Depuis début octobre, les versions PS5 et Xbox Series de Baldur's Gate 3 peuvent ainsi enfin profiter de nombreux mods déjà très populaires sur PC.

C'est notamment le cas de Party Limit Begone, créé à l'origine par SildurFX et sorti en 2022 durant l'early access de Baldur's Gate 3. Comme son nom l'indique, celui-ci permet de supprimer la limite de membres de groupe fixée de base à quatre. Il est ainsi possible de partir à l'aventure avec l'intégralité des compagnons que nous rencontrons, qui comportent notamment Astarion, Lae'zel, Gayle, Karlach, Ombrecœur et Wyll. Sur PC, ce mod a été téléchargé plus de 2 millions de fois sur Nexus Mods.

Une adaptation de ce mod extrêmement populaire est ainsi désormais disponible sur les versions consoles de Baldur's Gate 3, avec cette fois le nom « Adjustable Party Limit ». Vous pouvez ainsi choisir de supprimer la limitation de base, ou la rendre plus généreuse. Attention toutefois, même la difficulté maximale du jeu devient risible avec plus de personnages dans votre groupe. C'est toutefois une fantastique option pour explorer toutes les quêtes et écouter tous les dialogues de vos compagnons sans constamment faire des échanges au camp. Depuis sa sortie sur consoles, c'est d'ailleurs déjà l'un des mods les plus plébiscités des joueurs PS5 et Xbox Series de Baldur's Gate 3, et on comprend bien pourquoi.

Voici une illustration de ce que le mod permet. Crédit : TurboNexus sur Reddit

