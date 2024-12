Si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen et de Baldur's Gate 3, cette nouveauté gratuite ajoutée au chef d'œuvre de Larian Studios devrait totalement vous combler.

En attendant l'énorme patch 8 à venir promettant d'ajouter une nouvelle sous-classe pour chaque classe de Baldur's Gate 3, les moddeurs se font plaisir en créant de nouvelles manières de jouer, même si cela sort totalement du cadre des règles de Donjons & Dragons. Nous avons notamment eu droit à des classes inspirées de World of Warcraft comme le Chasseur de Démons ou le Chevalier de la Mort. Le mod qui nous intéresse ici s'inspire quant à lui de Jujutsu Kaisen.

Un peu de Jujutsu Kaisen dans Baldur's Gate 3 pour varier les plaisirs

Si vous avez un certain penchant pour la magie de sang, et que celle-ci n'est pas assez présente à votre goût dans Baldur's Gate 3, le moddeur Borkupin3 a peut-être une solution pour vous. En bonus, sa création s'inspire de Jujustu Kaisen. Celle-ci prend donc la forme de la « Voie de la Manipulation Sang » pour le Moine, qui se transforme alors en mage martial manipulant le sang.

Cette sous-classe pour le moins très originale ajoute donc de nombreux sorts en lien avec le sang, comme Météore de Sang ou Égide Rouge. Ce mod exploite par ailleurs de manière très ingénieuse les mécaniques de Baldur's Gate 3 ou de Divinity Original Sin 2, le précédent C-RPG phare de Larian. Il est en effet possible d'utiliser les surfaces de sang pour diverses compétences comme se soigner, ou à l'inverse blesser ses adversaires.

Sur le papier, cette sous-classe se montre donc plutôt excitante et puissante à jouer, surtout si vous aimez être le grand méchant de Baldur's Gate 3. Elle présente toutefois une faiblesse de taille pour contrebalancer son énorme potentiel : l'eau. Le fait d'être trempé pour empêche en effet totalement d'utiliser vos compétences de sang. Gare donc aux ennemis pouvant vous asperger d'eau et vous rendre donc bien moins efficace au combat. Ce mod est disponible au téléchargement via Nexus Mods, donc principalement à destination de la version PC de Baldur's Gate 3, mais supporte les contrôles à la manette, comme la vidéo du moddeur ci-dessus l'illustre.

Source : Nexus Mods