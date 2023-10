L'un des principaux intérêts de Baldur's Gate 3 et de tout RPG du même calibre, c'est la possibilité qu'a le joueur de pouvoir façonner le cours de son aventure. À mesure de rencontres ou de choix, chacun ne vivra pas la même expérience. Les développeurs ont d'ailleurs veillé à élaborer un nombre phénoménal de fins, plus de 17 000 en tout bien qu'il s'agisse de variantes. Comment obtenir la romance « parfaite » ou savoir quoi dire pour ne pas froisser un compagnon ?

Les choix de Baldur's Gate 3 n'auront plus de secret pour vous

Combien de fois avez-vous rechargé une partie d'un jeu à embranchements comme Baldur's Gate 3 ? Beaucoup trop sûrement. Mauvaise jet de dés, départ d'un compagnon après une discussion qui a mal tourné, ou simple curiosité de voir ce qui pourrait se passer en sélectionnant un autre dialogue, les raisons sont multiples. Si cette légère frustration de l'inconnu fait justement le sel de l'expérience, elle peut aujourd'hui être contournée via un nouveau mod « OIO Overexplained Interaction Options».

Créé et mis en ligne par l'utilisateur xmas214, ce mod détaille les conséquences de vos actions et interactions avec le jeu ainsi que ses personnages. Après installation des fichiers, vous allez être en mesure de savoir si tel ou tel protagoniste approuve ou désapprouve vos faits et gestes dans Baldur's Gate 3. Mais le mod ajoute aussi des conseils pour les quêtes, des indications lors des jets de dés ou encore sur les choses qui auront une incidence sur la fin de votre périple. C'est un peu de la triche et contre-nature, mais c'est à votre disposition et totalement paramétrable.

Le mod « OIO Overexplained Interaction Options » - disponible sur Nexusmods - de Baldur's Gate 3 a en effet quatre réglages possibles. Le paramètre « Standard » qui comporte de spoilers mineurs comme la révélation des statuts liés aux romances, ou encore le « Spoileriffic » qui, là, y va fond. Vous aurez toutes les cartes en main pour avoir la « meilleure » fin, mais sans la saveur d'avoir influé le cours de votre histoire.

Crédits : xmas214 via Nexusmods.

Un jeu meilleur de jour en jour

De son côté, les équipes essayent toujours d'améliorer Baldur's Gate 3 à grand renfort de patchs divers et variés. Ces derniers jours, le titre est passé en version 1.003.001 pour corriger plusieurs problèmes de sauvegardes et de plantages.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors de l'écoute de certains dialogues durant une session co-op

Résolution d'un crash causé par des piles d'objets corrompus lors du déchargement d'un niveau ou d'un déplacement dans une nouvelle région

Correction d'un problème de sauvegarde au cours d'un chargement dans une nouvelle région, alors que l'armoire de Withers était toujours chargée dans une autre zone

Résolution d'un crash qui pouvait avoir lieu au moment de charger des sauvegardes, tout en ayant des objets potentiellement corrompus dans l'inventaire

Correction d'un souci de sauvegarde lié aux pièges

Suppression des doublons de personnages et d'items en raison d'objets récupérés dans deux niveaux différents mis en cache

Correctif pour l'arrière-plan des textes où lorsque la taille de ceux-ci était réduite, la hauteur n'était pas modifiée

En plus de ce mini patch 7, Baldur's Gate 3 a enfin obtenu une fonctionnalité ultra demandée : la personnalisation de l'apparence. Maintenant, libre à vous de refaire une beauté à votre personnage, y compris en enlevant le maquillage de clown qui ne pouvait pas être supprimé et qui gênait certains lors des scènes de sexe.