Baldur’s Gate 3, c’est le phénomène de cet été. Le CRPG de Larian Studios dépasse toutes les attentes, et de loin. L’engouement est tel qu’il talonne de près le record d’Hogwarts Legacy en ayant réuni plus de 800 000 joueurs en simultané sur Steam. Une prouesse qui lui permet même de se hisser dans le top 10 des jeux les plus populaires de tous les temps sur la plateforme. Et ce n’est pas fini, puisque le succès s’annonce déjà au rendez-vous sur PS5, les précommandes s’étant envolées suite au lancement du jeu sur PC. Le studio se félicite de ce succès, mais ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. En plus de préparer la sortie du jeu sur la console, les développeurs s’attèlent à corriger tous les bugs et problèmes gênants. Justement, une nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 est disponible.

Nouveau patch pour Baldur's Gate 3

L’attente en valait la peine. Les fans de la licence ont dû patienter pendant plus de 20 ans avant de pouvoir mettre la main sur un nouveau jeu. Baldur’s Gate 3 ne déçoit pas, loin de là. Le dernier épisode de la saga avait déjà conquis sa communauté lors de sa période d'early access, mais la force des choses, le bouche à oreille et, soyons honnêtes, la fameuse scène avec l’ours ont ouvert la franchise à un tout nouveau public. Larian Studios tient déjà entre ses mains son plus grand succès, et les développeurs comptent bien assurer le suivi du jeu pour qu’il frise toujours plus la perfection. Une seconde mise à jour a justement été déployée dans la nuit du 8 août 2023 et elle corrige plus de 300 bugs supplémentaires dont des crashs, des bugs gênant la progression, des soucis dans les cinématiques et bien plus encore.

Cela inclut un petit souci vestimentaire survenu chez certains joueurs de Baldur's Gate 3. « Nous avons vu une vidéo sur Internet cette semaine … d’un sorcier gnome qui a eu un petit problème de garde-robe et nous lui avons demandé gentiment de se couvrir pendant leur descente dans les Tréfonds Obscurs », plaisante Larian Studios. Plus concrètement le pénis d’un des NPC ressortait malencontreusement de sa robe lors de plusieurs cinématiques et des soucis similaires ont été corrigés pour certains de ses camarades. Voici un extrait des patchs notes, nous avons une nouvelle exclu tous les correctifs liés au cinématiques afin d’éviter tout spoiler.

Extrait des patch notes du hotflix#2 de Baldur's Gate 3

Crashs et bugs de progression

Résolution d'un problème entraînant le blocage d'un dialogue.

Correction d'un crash potentiel lors du rechargement d'une sauvegarde effectuée au milieu d'un dialogue.

Correction d’un bug empêchant d’entrer dans « Shadowfell » si vous sauvegardiez alors que l'invite de commande est affichée à l'écran.

Résolution d'un crash causé par l'interface utilisateur.

Correction d'un crash potentiel lors d'une sauvegarde sur une surface en combat ou en mode tour par tour.

Résolution d'un blocage rare lors du chargement d'une sauvegarde effectuée dans le camp, qui provoquait l'apparition d'un membre du groupe en dehors du camp.

Correction d'un crash potentiel lors de l'arrêt de l'écoute d'un dialogue.

Résolution d'un crash potentiel lors de l'application d'une teinture sur un objet en dehors de l'inventaire ou par des moyens non conventionnels, tels que le panneau des récompenses.

Correction d'un crash potentiel en multijoueur lorsque l’invité touche le transpondeur sur le nautiloïde et quitte la partie, et que l'hôte tente ensuite d'ouvrir le Panneau du groupe.

Résolution d'un crash potentiel causé par le jeu essayant de charger l'interface de création de personnage alors que vous n'êtes plus dans le créateur de personnage de Baldur's Gate 3.

Correction d'un crash potentiel lié aux infobulles des objets qui accordent des avantages de compétences mais qui n'ont pas de propriétaire.

Résolution d'un crash PhysX rare.

Correction d'un crash rare lié au déplacement d'objets.

Multijoueur

Suppression des longs fondus enchaînés lors de l'écoute des dialogues en multijoueur.

Gameplay de Baldur's Gate 3

Les pénis C et D ne passent plus à travers certains vêtements githyanki.

Il ne manque plus de sous-vêtements aux sorciers gnomes masculins.

Correction d'une boucle infinie qui pouvait se produire avec des sorts comme Illusion mineure, où l'ennemi et l'illusion entraient et sortaient du combat de façon répétée.

Correction des nécromites qui ne rejoignaient pas le combat avec « Ketheric ».

Résolution d'un bug où les ennemis de l'étage supérieur des Tours de Hautelune entrant en combat avec ceux de l'étage inférieur.

Correction de la réapparition du dragon de « Voss » après la scène des githyankis près du Col des montagnes

Correction d'un livre dans les Tours de Hautelune affichant un nom variable au lieu du contenu correct.

Résolution d'un problème empêchant la progression du combat contre « Ketheric ».

Interface utilisateur

Suppression du numéro de version qui se trouvait sous la minimap de Baldur's Gate 3.

Amélioration de la stabilité de l'interface utilisateur en évitant les plantages et la corruption des sauvegardes.

Moteur du jeu

Correction des problèmes de rendu sur Vulkan lors de la minimisation du jeu.

Ajout de serveurs multijoueurs supplémentaires et prise en charge de la mise à l'échelle des serveurs.

Correction d'un problème entraînant des problèmes liés au taux de rafraîchissement incorrects si le jeu ne fonctionne pas en plein écran.