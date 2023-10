Un joueur a trouvé une nouvelle astuce pour recruter Minthara en tant que compagnon dans Baldur's Gate 3. Et le plus beau, c'est que ça ne nécessite aucun modification spéciale.

Baldur's Gate 3 est un jeu ultra dense, et il est donc logique d'assister à des découvertes quasi journalières. Mais parfois, pour palier au manque de certaines fonctionnalités, certains se tournent vers les mods. Une pratique utilisée pour le RPG sur PC, mais qui n'est pas possible sur PS5. Heureusement, la nouvelle trouvaille du jour s'applique à toutes les plateformes et permet d'obtenir un certain compagnon sans provoquer un bain de sang. Il vous suffira juste d'un peu de bonne volonté et de beaucoup de patience.

Une astuce bien utile pour Baldur's Gate 3

Dans Baldur's Gate 3, les joueuses et les joueurs sont amenés à recruter des compagnons. Des coéquipiers qui seront à leurs côtés tout au long de l'aventure... ou pas ! En fonction des choix, il est tout à fait fréquent de perdre des partenaires de route. Parmi tous les acolytes qui peuvent être enrôlés, il y a Minthara. Mais pour cela, il faut un peu passer du côté obscur en trahissant du monde, et accessoirement, faire potentiellement une croix sur d'autres alliés. Enfin, ça, c'était avant qu'un rôliste chinois ne trouve une solution alternative.

Minthara peut en effet devenir un compagnon de Baldur's Gate 3 sans perdre Karlach et Wyll... si vous la transformez en mouton ! À noter que cette méthode tout à fait valable, n'est visiblement pas dénuée de bugs, et il est par conséquent conseillé de faire des sauvegardes au cas où. Voici la marche à suivre si vous souhaitez tenter votre chance.