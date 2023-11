Baldur's Gate 3 vient de se faire surpasser par un jeu sur la plateforme Steam, et personne ne l'avait vu venir. D'autant plus qu'il s'agit d'un titre vraiment particulier.

Baldur's Gate 3 est incontestablement l'un des plus gros hits de cette année 2023. Pour beaucoup, c'est d'ores et déjà un titre culte qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Sa popularité est telle qu'il a obtenu huit nominations aux Game Awards 2023. Donc forcément, on lui donne des bonnes notes un peu partout, y compris sur la plateforme Steam. Et pourtant, coup de tonnerre, il s'est fait surpasser par une petite production sortie le 23 octobre dernier. C'est une surprise générale.

Baldur's Gate 3 surpassé par un jeu inattendu

Baldur's Gate 3 est l'un des jeux les mieux notés de Steam en 2023, et avant qu'il ne se fasse détrôner, il occupait la place de numéro 1. Maintenant, il est bon deuxième, talonné par Resident Evil 4 Remake. Mais un autre soft a vaincu ces deux titans. Lequel ? Un récent jeu d'horreur en coopération, qui est toujours en accès anticipé, et qui répond au nom de Lethal Company.

Le principe est simple comme bonjour. Il faut se rendre sur des lunes abandonnées et récupérer des ressources pour pouvoir les revendre. Sur place, il y a des installations étranges, mais également des créatures diverses et variées qui sont prêtes à vous flanquer une belle frousse. La particularité de ce titre, c'est qu'il est développé par... une seule personne du nom de Zeekerss. Oui, il a bel et bien fait Lethal Company sans une grosse équipe derrière lui, ce qui est impressionnant vu sa renommée actuelle. Une renommée qui a bousculé un mastodonte comme Baldur's Gate 3.

Le jeu accumule actuellement une moyenne de 8.76 pour 102,382 votes, notamment grâce à la popularité qu'il rencontre sur Twitch. Ça lui a permis de prendre la place de Baldur's Gate 3, mais il faut bien nuancer la comparaison. La production de Larian possède un score de 8.69, mais pour 477,949 votes. L'écart entre le nombre de votants est assez frappant, et rien ne dit que Lethal Company en serait au même stade avec plus de 400 000 votes à son actif. Bien sûr, ça n'enlève pas la prouesse réalisée par une production comme celle-ci. En tout cas, on vous conseille d'y jeter un œil, car c'est vraiment amusant, surtout à plusieurs.

BG3 prêt à déloger Lethal Company pour retourner sur son trône ?

Baldur's Gate 3 pourrait bien voir son score augmenter drastiquement dans les semaines et mois à venir. Pour cause, il a récemment offert de bonnes raisons de venir essayer son aventure mémorable. Il a d'abord dévoilé l'arrivée dans la semaine de son prochain patch 5 qui s'annonce massif. Le dernier en date apportait plus de 1000 changements dans l'expérience, c'est vous dire si ça promet.

Mais le plus gros morceau sera de loin l'édition physique Deluxe de Baldur's Gate 3 qui arrivera d'ici le premier trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une version numérique disponible à partir du mois de décembre. Son contenu donne l'eau à la bouche, et les précommandes sont ouvertes. On rappelle tout de même que ce n'est pas une édition limitée, alors ne vous faites pas avoir par les arnaqueurs qui les revendent au double voire au triple de leur prix.