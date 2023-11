Baldur's Gate 3 ne va pas tarder à déployer son nouveau gros patch, et celui-ci semble avoir déjà leaké sur la Toile. Et si ce qu'on lit est vrai, il va être massif.

Baldur's Gate 3 est acclamé depuis le jour de sa sortie. Comme bon nombre de ses pairs, le jeu n'est pas sans défaut, mais ça ne l'empêche pas d'être un carton. Pourtant, Larian ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Son RPG, il va en prendre soin, et il nous le fait comprendre régulièrement. Bientôt, il va justement déployer un nouveau patch, et il s'annonce très prometteur. D'ailleurs, il semble avoir leaké et de ce qu'on lit, il va changer beaucoup de choses.

Une partie du patch 5 de Baldur's Gate 3 a leaké

On ne va pas vous refaire la liste complète des ajouts apportés par le studio avec toutes les mises à jour, car ça nous prendrait la journée entière. Néanmoins, retenez simplement que la dernière grosse update de Baldur's Gate 3 a amené plus de 1000 changements dans l'expérience. Rien que ça. La communauté est donc pendue aux lèvres de la firme qui a annoncé que le patch 5 allait sortir dans la semaine. Ça signifie qu'on va avoir affaire à pas mal de retouches, et certaines ont leaké avant l'heure.

Globalement, ces mises à jour viennent tacler des problèmes techniques plus ou moins gros qui persistent dans Baldur's Gate 3. Toutefois, c'est aussi le moment d'ajouter des mécaniques de jeu inédites, comme le fait d'utiliser des éponges et des savons pour nettoyer ses compagnons. Selon des dataminers, la future update pour le RPG va introduire des modifications assez attendues. Il y a, par exemple, le fait de pouvoir s'adonner à plus de baisers avec son ou sa partenaire. Pour les relations platoniques, plus de câlins. Mais ce n'est pas tout.

On nous dit également que Halsin, le chef des druides, obtiendra des nouvelles lignes de dialogues. Ceci dit, le changement le plus notable se situe du côté de Minthara. Dans Baldur's Gate 3, il est possible de l'affronter, mais aussi de la recruter. Par contre, le prix à payer est plutôt conséquent, mais on n'en dira pas plus. Eh bien, avec ce patch 5 de Baldur's Gate, ce sera visiblement beaucoup plus facile de l'intégrer dans son équipe. Disons qu'il n'y aurait plus besoin de recourir à des méthodes extrêmes et à faire couler du sang. Bref, tout ça, c'est bien beau, mais il faut prendre ces informations avec des pincettes, car rien n'a été confirmé.

Crédits : faery-willow

De gros changements à venir

Même s'il faut nuancer les propos des dataminers, force est de constater qu'il y a une certaine cohérence dans ce qui est décrit. En effet, Larian a déjà dévoilé quelques changements qui seront implantés avec le patch. L'un d'entre eux colle avec la retouche sur les baisers et câlins qui se trouve dans le leak. Il s'agit du bug qui touchait les animations des baisers avec Astarion qui va officiellement disparaître. Pour le moment, on ne va pas trop s'avancer, mais ça sent bon. Sachez enfin qu'il y aura aussi des correctifs mis en place en réponse à des soucis qui sont apparus avec le patch 4 de Baldur's Gate 3, comme des ralentissements à cause d'actes de vol et de violence.