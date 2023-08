Nous y sommes, Baldur's Gate 3 est enfin disponible sur PC ! Quasiment trois ans après le lancement de son accès anticipé, les joueurs peuvent enfin découvrir la version complète du RPG de Larian Studios, connu principalement pour son travail sur l'excellente licence Divinity. Pour savoir si le lancement d'un jeu est un succès, faire un tour sur les réseaux sociaux le jour de la sortie pour mesurer l'engouement du public est un bon indicateur. Mais une donnée beaucoup plus factuelle permet réellement de savoir si les joueurs ont répondu présent. Avec Baldur's Gate 3, il n'y a pas de doute à avoir.

Baldur's Gate 3 bat déjà des records

On savait que Baldur's Gate 3 était attendu, mais le voir performer de cette façon impressionne. Pour son jour de sortie, le jeu de rôle a réuni un maximum de 472 136 joueurs en simultané, comme on peut le constater grâce à SteamDB. Il s'agit tout simplement du deuxième meilleur lancement de l'année, loin derrière Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et ses 879 308 « PotterHeads », mais devant Sons of the Forest, qui avait réuni 414 257 survivants à sa sortie. Un jeu indépendant qui avait bénéficié d'un gros buzz.

Malheureusement, certains n'ont même pas pu profiter du RPG en temps voulu, Steam ayant tout simplement crashé à cause de l'afflux massif de joueurs sur la plateforme. Plusieurs personnes indiquent aussi que leur téléchargement s'est lancé, mais que sa progression est anormalement lente. Même Michael Douse, directeur de la publication de Larian Studios, semble avoir eu quelques soucis avec l'installation du jeu, comme il l'affiche sur son compte Twitter. Le directeur de Baldur's Gate 3, Swen Vincke, a partagé son post en s'excusant, un message certainement plein d'ironie comme pour se féliciter du succès du jeu.

Un lancement aussi énorme sur PS5 ?

Il faut dire que Baldur's Gate 3 avait mis toutes les chances de son côté pour réunir le public ce 3 août. Les fans de RPG, de la licence Baldur's Gate ou plus largement des productions Larian Studios étaient probablement déjà conquis depuis longtemps. Mais le buzz suscité il y a quelques semaines par la fameuse scène de romance avec un ours a sans aucun doute donné une belle visibilité au titre. Le 6 septembre prochain, jour de sortie de Baldur's Gate 3 sur PS5, le succès pourrait aussi être au rendez-vous pour les développeurs belges. Si vous vous êtes déjà lancé dans l'aventure ou que vous comptez le faire, sachez que GOG propose un cadeau gratuit à récupérer très rapidement avant la fin de l'offre dans quelques heures.