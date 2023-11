Baldur's Gate 3 est un RPG qui met beaucoup d'heures avant de se terminer. Il possède un monde riche qui n'appelle qu'à une chose : l'exploration. Il faut prendre son temps, et bien observer son environnement pour découvrir l'ampleur de l'univers mis sur pied par Larian. Un tel jeu a forcément des secrets en réserve pour les joueurs, et l'un d'entre eux a visiblement été percé à jour.

Un secret de Baldur's Gate 3 enfin découvert ?

Si vous avez joué à Baldur's Gate 3, vous connaissez sans doute le personnage de Karlach, la tieffelin barbare que vous pouvez recruter au cours de l'acte 1. Cette dernière possède une corne sur laquelle il y a une inscription étrange. Beaucoup de joueurs se sont demandé ce que ça signifiait, allant jusqu'à faire des blagues sur le sujet : « Nous avons essayé de vous contacter au sujet de la garantie prolongée de votre moteur Infernal », pouvait-on lire parmi la flopée de théories. Toutefois, l'une d'entre elles se tient plus que les autres.

Selon toute vraisemblance, voici ce qui est écrit sur la corne : « Ma championne, la Demonsbane. Mon sang est sa force ! ». Mais qui pourrait bien avoir écrit ça ? Pour certaines personnes, il s'agit d'une inscription laissée par Zariel, l'archidémon et dirigeante d'Avernus. En fait, c'est plutôt logique. L'antagoniste de Baldur's Gate 3 prend un malin plaisir à contrôler et manipuler Karlach. Elle aurait donc posé ces mots sur sa corne avec de l'écriture infernale, ce qui est terriblement cruel. Cette information vous motivera peut-être à aider la tieffelin dans sa quête, même si ça reste à prendre avec des pincettes. Après tout, ce n'est qu'une hypothèse.

L'inscription sur la corne de Karlach dans Baldur's Gate 3

L'édition physique en approche

Pour rappel, une édition physique Baldur's Gate 3 a récemment été annoncée. Elle sera rendue disponible au premier trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, et elle tiendra sur deux disques sur la console de Sony et trois sur celle de Microsoft. Sachez d'ailleurs que la version PC profitera d'un DVD avec un programme d'installation personnalisé et une clé Steam. Ça donne l'eau à la bouche, et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voici tout ce qui est compris dans cette édition vendue pour 79,99€ sur la boutique de Larian (99,99€ avec les frais de port) :

Contenus physiques de l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

Bonus digitaux

Un pack d’objets issus de Divinity: Orignal Sin II

Un pack de chansons de barde

Un thème de dés exclusif

Des peintures de Rivellon

La bourse de l’aventurier

La bande originale en version numérique

L’artbook en version numérique

Les fiches de personnage en version numérique

Si vous comptez vous en emparer, attention aux arnaques. Larian Studios a mis en garde contre les spéculateurs qui revendent déjà leur précommande le double, voire le triple du prix, sur eBay.