Baldur’s Gate 3 est incontestablement l’un des meilleurs titres de cette année 2023. Pour certains joueurs, il n’y a pas de place au doute : il va rafler la mise lors de la cérémonie des Game Awards en décembre. Va-t-il s’emparer de la distinction « Jeu de l’année » ? Cela reste encore à prouver, car la concurrence est rude. Néanmoins, il fait partie des favoris. D’ailleurs, entre-temps, d’autres cérémonies se tiennent, comme les Golden Joystick Awards la semaine dernière. Et les résultats sont clairs, le RPG est en train d’écraser ses adversaires.

Baldur's Gate 3 est au sommet du monde

Les Game Awards 2023 approchent à grands pas, et tout le monde s'adonne à ses petites théories. Qui va remporter le titre de Meilleur Jeu Narratif ? Ou de Meilleur RPG ? Pour l'instant, nous ne connaissons même pas le nom des nominés. Il est donc difficile de le savoir, mais on imagine déjà les jeux qui se retrouveront dans certaines catégories. Typiquement, Baldur's Gate 3 devrait faire partie des candidats au titre de Game of the Year (ou Jeu de l'Année), comme c'était le cas lors des Golden Joystick Awards 2023. La cérémonie a pris place vendredi dernier, et ce fut l'occasion pour le nouveau-né de Larian d'asseoir sa domination.

Au total, Baldur's Gate 3 a remporté quatre distinctions, et il pouvait être fier, car nous ne parlons pas de n'importe lesquelles. D'abord, il s'est emparé du titre de Meilleure Narration, avant de rafler celui de Meilleur Design Visuel. Tout ça, c'est bien beau, mais a-t-il réussi à décrocher les plus belles récompenses ? La réponse est oui. Le RPG a eu l'honneur d'obtenir Meilleur Jeu PC de l'Année et Jeu de l'Année Ultime. Les fans étaient en folie, et cela ne laisse présager que du bon pour les Game Awards à venir. En tout cas, le fondateur de Larian Studios, Swen Vincke, est aux anges. Il ne s'attendait visiblement pas à un tel succès pour Baldur's Gate 3, comme il l'a expliqué à GamesRadar.

C’est la chose à laquelle on ne s’attendrait jamais. Parce que nous ne savions pas, nous n’avons pas fait beaucoup de compromis. Vous savez, nous avons essayé de rendre le contenu aussi accessible que possible, mais nous n’avons pas vraiment fait de compromis. La sagesse serait donc de « faire un compromis pour le rendre accessible à un large public ». Cela montre l’intelligence du public, ce qui est vraiment une bonne chose ».

Le titre bientôt sur Xbox ?

En parlant d'accessibilité à tous, les joueurs Xbox sont encore laissé sur le carreau pour le moment, mais les chose devraient changer prochainement. Selon le site Exputer, la sortie de Baldur's Gate 3 sur la machine de Microsoft serait enfin datée. Cela prendrait effet le 6 décembre prochain. Du moins, ce serait la fenêtre de sortie désirée par le studio. Les sources derrière ces informations expliquent que ça dépendra du résultat des playtests. S'ils ne sont pas concluants, l'édition Xbox pourrait être repoussée à 2024.

Il faut bien prendre ça avec des pincettes, mais ça rejoint ce qu'avait dit Michael Douse, le directeur de la publication chez Larian, sur X (anciennement Twitter). En réponse à un autre utilisateur, il avait déclaré que « le plan, c'est de le sortir avant la fin de l'année ». Par conséquent, si tout se passe bien, nous devrions avoir des nouvelles de la version Xbox de Baldur's Gate 3 dans les semaines qui viennent. Dans le cas contraire, il faudra peut-être s'attendre à un report.