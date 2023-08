Dans les semaines à venir, Larian Studios va publier un patch monstrueux pour fournir plus de 1000 correctifs et ajustements à Baldur's Gate 3. Car malheureusement, le jeu est victime de son succès et il n'est pas complètement stable de base. De nombreuses personnes sont dans l'incapacité de faire une partie sans crash, ce qui a poussé les développeurs à revoir ses plans. Et ça pourrait durer un moment...

Baldur's Gate 3 est encore cassé

Baldur's Gate 3 a encore du chemin à parcourir avant de rendre une copie « parfaite ». Depuis la sortie, les développeurs découvrent des bugs et font tout leur possible pour y remédier. Mais parfois, ça prend plus de temps que prévu et c'est justement le cas aujourd'hui. La mise en ligne du hotfix 4, un plus petit patch, est la source de nouveaux plantages.

Face à ce souci, Larian Studios a décidé de supprimer la mise à jour et de revenir en arrière. Ce qui engendre forcément d'autres ennuis pour les joueurs et joueuses de Baldur's Gate 3. « En raison d'une erreur de build qui entraîne de nouveaux plantages, nous avons annulé le hotfix 4 pour le moment. Nous le remettrons en ligne dès que nous aurons corrigé le problème. Si vous avez fait une sauvegarde depuis ce patch, vous ne pourrez pas charger ces sauvegardes tant que nous ne l'aurons pas restauré. Nous sommes désolés de la gêné occasionnée ».

Cela fait déjà plusieurs heures et aucune solution pérènne n'a été trouvée. Les équipes ont dû vite réagir en remettant en ligne le hotfix 3 pour permettre à certains de jouer à Baldur's Gate 3. « Pour clarifier les choses, nous sommes revenus au précédent patch afin que vous puissiez continuer à jouer ! Vous ne pourrez simplement pas charger les sauvegardes du correctif 4. Nous nous excusons pour le retard dans le redéploiement de la mise à jour. Nous travaillons à identifier le problème et quand nous aurons une version stable du hotfix 4, nous le publierons. Dès que ce sera bon, nous vous le ferons savoir ».

Crédits : GOG.

Du nouveau pour la version PS5 du jeu

En dehors de ces problèmes, Baldur's Gate 3 séduit toutes celles et ceux qui ont le courage de se lancer dans ce long voyage. Le RPG a brisé de nombreux records historiques, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas sur PS5. Le titre a même été dans le top des précommandes sur le PlayStation Store US, en numéro 1, ce qui est très prometteur.

L'autre bonne nouvelle, c'est que tous les possesseurs de PlayStation 5 vont pouvoir télécharger Baldur's Gate 3 à partir du 31 août à 18h. Une avant-première réservée toutefois aux seuls acheteurs de la version numérique Deluxe. Une édition qui offre également un accès anticipé au jeu à compter du 2 septembre à 18h. Pour celles et ceux qui se contentent de la version Standard, le pré-téléchargement sera disponible le 4 septembre à 18h. Le titre se débloquera le jour de la sortie, le 6 septembre 2023 à 18h. S'il faudra voir comment se comporte le portage console, on sait déjà que Baldur's Gate 3 sera bien plus stable sur PS5. Tous les patchs seront enfin ajoutés pour le lancement.