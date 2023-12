Il va sans dire que Baldur's Gate 3 n'est plus tout à fait le même jeu par rapport au jour de sa sortie en version finale. Depuis, il a changé à travers les nombreuses updates offertes par Larian. La dernière en date fut colossale, mais ça ne veut pas dire que le studio va s'arrêter là. Des projets, il en a encore plein pour son RPG, comme il le prouve avec ce nouveau hotfix. Vous allez voir, il réserve quelques petits changements bienvenus.

Un nouveau patch pour Baldur's Gate 3

En soi, ça ne fait si longtemps que le jeu est sorti de son accès anticipé. C'était il y a environ trois mois, et entretemps, la firme l'a affiné comme il se doit. On l'a notamment constaté avec l'énorme patch 5 qui a récemment été déployé, avec un poids conséquent de 30 Go. Il s'attaquait, entre autres, à divers soucis de performance, notamment lors de l’acte 3. Mais il a surtout ajouté de nouveaux épilogues jouables se déroulant six mois après la fin de l'aventure. Bref, qu'est-ce qui peut bien rester à corriger dans Baldur's Gate 3 ?

Il y a toujours matière à s'améliorer. Le RPG le montre en s'octroyant un hotfix 14 qui va faire plaisir. Pour cause, il va se charger de faire disparaître des crashs qui pouvaient survenir dans diverses situations. Les joueurs Xbox étaient concernés, mais également celles et ceux qui jouaient en mode Honneur. L'expérience proposée par Baldur's Gate 3 promet ainsi d'être plus agréable, plus peaufiné, et moins encline à souffrir de bugs en tout genre. On pourrait presque dire que ça va sauver votre jeu, puisqu'un crash, ce n'est jamais agréable, surtout quand on joue depuis un certain temps.

Cet hotfix succède à celui qui s'était occupé de tacler un glitch pour le moins gênant. Enfin, pas pour nous, mais pour Larian. En effet, on pouvait vider le stock de marchandises des vendeurs contre une seule pièce d'or. Ce n'est maintenant plus possible, et ce n'est pas tout. Le bug des sacs vides vendus aux marchands, qui coûtaient l'équivalent des objets stockés dans le sac, a officiellement disparu. L'équilibrage des offres durant le troc a aussi été revu. Les développeurs prennent soin de Baldur's Gate 3, et on les remercie pour ça.

Notes de patch du hotfix 14

Voici la liste de tous les changements apportés par ce hotfix 14 pour Baldur's Gate 3. Au programme, des correctifs qui vont venir empêcher des crashs de survenir dans nos parties. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de gros changements à déclarer. Pour ça, il faudra plutôt attendre le prochain patch massif, à l'instar du cinquième qui a été implanté dans le jeu.