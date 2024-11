Un an après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue d’occuper les joueurs. L’arrivée des mods a fait des émules, et voilà que Larian Studios se voit obligé de calmer les ardeurs de certains.

Larian Studios est peut-être passé à la suite, mais pas question d’en finir de sitôt avec Baldur’s Gate 3. Tout au long de l’année, le jeu a accueilli des mises à jour importantes, apportant leur lot de nouveautés. À la demande générale, les mods ont fait leur arrivée et le succès a été immédiat avec plus de 50 millions de créations téléchargées à la fin du mois d’octobre. Quelques fonctionnalités promises se font encore attendre, comme le mode photo, mais le prochain patch du jeu fraîchement annoncé a un tout autre objectif.

Un patch consoles arrive pour Baldur's Gate 3

Plus d’un an après sa sortie, BG3 continue de fasciner les joueurs. Nombreux sont ceux qui se replongent corps et âme dans le GOTY 2023 le temps d’une énième run. La rejouabilité du jeu est monstrueuse de base, mais quand les mods entrent dans la danse, elle a une toute nouvelle saveur. Plus tôt dans l’année, Larian Studios a enfin déployé le support des créations de la communauté dans Baldur's Gate 3, et elle s’en est donné à cœur joie. Nouvelles options de personnalisation, de gameplay, mods loufoques… difficile de se retenir d’en ajouter quelques-uns. Puis il y a les jusqu'au-boutistes qui n’ont aucune limite. Certains sont allés jusqu’à télécharger une centaine de mods… même sur consoles. Les Belges se voient obligés de calmer le jeu et prévoient une nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 à cet effet.

Larian a ainsi confirmé le déploiement prochain d’un hotfix à destination des versions PS5 et Xbox Series du jeu, forçant certains joueurs à faire le tri. Afin de pallier l’instabilité et aux problèmes de performance de ceux qui ont un peu trop abusé sur les mods, les sauvegardes avec plus de 100 contenus installés deviendront temporairement injouables. Le studio recommande alors à la communauté de n’activer que « les mods avec lesquels ils seront sûrs de jouer afin de maximiser la stabilité » du jeu. Une fois ce patch console de Baldur’s Gate 3 actif, le nombre de créations maximum installées sera limité.

Un second hotfix sera déployé dans la foulée pour redonner l’accès aux sauvegardes trop gourmandes, du moins une fois que les joueurs concernés auront fait le ménage dans leur centaine de mods. Les plus raisonnables, eux, n’auront pas à s'inquiéter : la prochaine mise à jour de Baldur’s Gate 3 n’affectera en aucun cas leurs sauvegardes.

Source : Larian