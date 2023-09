Baldur's Gate 3 reçoit encore une petite mise à jour pour éradiquer un certain nombre de soucis liés à la co-op, à des plantages etc. Voici la liste complète des changements.

Baldur's Gate 3 a déjà été mis à jour avec des patchs plus ou moins importants, mais des bugs, plantages et autres sont toujours présents. La dernière version du jeu a d'ailleurs amené quelques complications qui font monter la colère chez les joueurs. Par exemple, certains sont bloqués avec l'histoire de Wyll dans l'acte 3, alors que ce n'était pas le cas avant la mise à jour. Certaines lignes de dialogue sont répétées et des scènes intimes sont censurées avec l'option pour la nudité activée. Un nouvel hotfix 7 est disponible mais il ne va pas corriger tous les points noirs du patch 3.

Un hotfix 7 à télécharger pour Baldur's Gate 3

La grosse mise à jour de la semaine dernière a permis d'améliorer Baldur's Gate 3. La fonctionnalité ultra attendue pour modifier l'apparence de votre personnage est enfin disponible, les performances sont encore meilleures et les pièces d'équipement - comme les armures - n'ont plus tout à fait le même look. Pas mal de positif donc, mais du négatif est aussi apparu après le déploiement du patch. Et c'est pourquoi Larian Studios a publié le hotfix 7. Une mise à jour pour résoudre des soucis de plantage, de textes mal affichés et d'autres éléments.

Voici le listing des améliorations et correctifs de la version 1.003.001 de Baldur's Gate 3 :

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors de l'écoute de certains dialogues durant une session co-op

Résolution d'un crash causé par des piles d'objets corrompus lors du déchargement d'un niveau ou d'un déplacement dans une nouvelle région

Correction d'un problème de sauvegarde au cours d'un chargement dans une nouvelle région, alors que l'armoire de Withers était toujours chargée dans une autre zone

Résolution d'un crash qui pouvait avoir lieu au moment de charger des sauvegardes, tout en ayant des objets potentiellement corrompus dans l'inventaire

Correction d'un souci de sauvegarde lié aux pièges

Suppression des doublons de personnages et d'items en raison d'objets récupérés dans deux niveaux différents mis en cache

Correctif pour l'arrière-plan des textes où lorsque la taille de ceux-ci était réduite, la hauteur n'était pas modifiée

Ce nouveau patch 7 de Baldur's Gate 3 est disponible sur PS5 et PC. Sur PlayStation 5, cet hotfix pèse 859Mb.

Crédits : GOG.

Une solution limitée pour les ralentissements

Si vous avez encore des problèmes de performances, il y a maintenant une solution ultime, mais qui ne s'adresse pas à tout le monde. Dans la mesure où il s'agit d'un mod, c'est uniquement réservé à la version PC de Baldur's Gate 3. Mais si vous jouez sur ce support, ça va forcément vous intéresser à condition d'avoir une des cartes Nvidia de la série RTX 4000.

PureDark a conçu un mod DLSS spécialement pour le jeu afin d'avoir un meilleur framerate. Pour rappel, cette technologie d'upscale de Nvidia permet d'optimiser les performances, via l'IA, en ayant une résolution interne plus basse, puis une mise à l'échelle. Les économies réalisées ainsi sur la résolution peuvent servir à augmenter le taux d'images par seconde etc. Mais il y a deux mauvaises nouvelles. Comme dit plus haut, il faut une carte graphique Nvidia RTX 4000, peu importe le modèle. Et il faut aussi verser 5 euros au Patreon de l'utilisateur pour le télécharger. Une option pour les plus pressés qui aimeraient bien conclure l'acte 3 sans trop rencontrer de problèmes.