Déjà plus d’un an que Baldur’s Gate 3 a fait l’effet d’un véritable séisme. Les deux décennies d’attente étaient clairement à la hauteur, et Larian Studio a surpassé tous les espoirs de la communauté. Le phénomène était tel que le CRPG belge est reparti avec presque tous les honneurs lors des cérémonies les plus prestigieuses. Les équipes sont fin prêtes à passer à la suite avec deux autres jeux issus de leurs propres licences, mais pas question de laisser leur bébé entièrement orphelin pour le moment. Une partie des effectifs s’attèle au suivi du jeu et justement une nouvelle mise à jour est disponible.

Une nouvelle mise à jour PC pour Baldur's Gate 3

Même un an après son lancement, le suivi du jeu continue de frôler l’exemplarité. Les Belges n’ont eu de cesse de perfectionner l’expérience et d’ajouter des nouveautés souvent très demandées par la communauté. Le patch 7 déployé en début de mois en est d’ailleurs la preuve. En plus de cinématiques réservées aux joueurs les plus malveillants et d’amélioration pour aussi bien pour le mode coop que le mode Honneur, la mise à jour avait surtout apporté le support des mods. La communauté de Baldur's Gate 3 a désormais les clés du château et les premiers contenus et cartes inédits ne se sont pas fait attendre. Les joueurs ne sont pas les seuls à mettre les mains dans le cambouis puisque Larian Studios vient de déployer un petit patch. Ce hotfix #26 est destiné uniquement aux joueurs PC et s’affaire surtout à résoudre quelques problèmes liés aux crashs du jeu et au mode Honneur :

Gestionnaire des mods Résolution de quelques problèmes liés aux filtres des mods qui ne fonctionnaient pas comme prévu Correction d'un crash inattendu lors de la navigation dans le gestionnaire des mods.

Jeu Les ennemis du mode Honneur ne devraient plus conserver leurs actions légendaires quand le joueur passe d’une sauvegarde dans ce mode de jeu à une sauvegarde en mode classique.



Pour rappel, le patch 7 de Baldur’s Gate 3 sera disponible pour les joueurs Mac et console dans le courant du mois d’octobre, sans date précise. Les équipes avaient besoin d’un peu plus de temps pour s’assurer que le gestionnaire des mods fonctionne parfaitement sur PS5 et Xbox Series avant de le lâcher dans la nature. Le studio indique par ailleurs que cette mise à jour console s’accompagnera également de quelques ajustements et corrections pour cette fonctionnalité sur PC.

Source : Larian Studios