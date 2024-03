Eh oui, on est encore venu vous parler de Baldur's Gate 3. Que voulez-vous, Larian Studios assure un tel suivi du RPG qu'on est obligé de vous tenir informé. Pour celles et ceux qui sont en train d'y jouer, ou les autres qui hésitent encore à se lancer, ça doit être rassurant de voir le studio être au taquet sur les retours. Les bugs, il fait de son mieux pour les faire disparaître le plus vite possible. Du coup, c'est sans surprise qu'une nouvelle mise à jour a été déployée. Au menu, des retouches qui vont sûrement en soulager plus d'un.

Baldur's Gate 3 déploie le hotfix 21, qu'est-ce qui change ?

Le hotfix 21 vient officiellement d'arriver sur PC, PS5 et Mac. Comme d'habitude avec ce genre d'update, on n'a pas affaire à une énorme liste de changements. Néanmoins, il y en a tout de même un certain nombre à relever. La firme n'y va jamais de main morte, et ça fait plaisir à voir. On démarre par l'un des plus gros bouts du patch, à savoir un bug impactant une fonctionnalité bien précise. Dorénavant, vous pouvez à nouveau envoyer des objets à des compagnons dans un camp spécifique, même si vous n'êtes pas dans ce dernier. C'est clairement moins fastidieux.

D'une manière générale, ce hotfix se charge de tacler des petits bugs et des crashs qui peuvent survenir selon certaines conditions. Par exemple, il y en a un qui pouvait arriver lorsqu'on changeait de personnage dans le menu Création. C'est un détail, mais ce n'est jamais agréable d'être coupé en pleine partie à cause de ça. Dans un autre registre, il ne sera plus possible de sauvegarder lors du lancement des crédits. Oui, c'est une drôle d'idée à avoir de base, mais ça pouvait avoir des conséquences plutôt gênantes sur votre sauvegarde de Baldur's Gate 3.

Le reste des changements concerne avant tout l'interface utilisateur, des scripts qui ne se déclenchaient pas correctement, et le gameplay. On ne va pas vous mettre la liste complète ici, mais vous pouvez la retrouver sur Steam. Comme vous allez pouvoir le constater, le hotfix 20 et 21 ne devraient pas tarder à débarquer sur Xbox. Pour le moment, la plateforme est délaissée à cause d'un gros bug bien précis qui doit absolument disparaître. Des tests sont en cours, et il ne reste plus qu'à patienter en attendant d'en savoir plus.