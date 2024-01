Larian Studios était loin de s'attendre à un tel succès, mais Baldur’s Gate 3 a bien tout raflé sur son passage. Tête des ventes sur les plateformes des constructeurs, records sur Steam, des prix et des GOTY en veux-tu en voilà, le CRPG a conquis des millions de joueurs. Et s’il allait directement faire du pied aux plus réfractaires en se rendant disponible « gratuitement » pour des millions d’entre eux ? Swen Vincke, à la tête du studio, a apporté une réponse qui a le mérite d’être claire et franche.

Baldur's Gate 3 dans le Xbox Game Pass ou le PS Plus ?

Les services d’abonnements comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass ont la cote. Leur catalogue qui se renouvelle sans cesse permet à des millions de personnes de découvrir une multitude de jeux chaque mois et pourquoi d’élargir leurs horizons en essayant de nouveaux genres. Pour Ubisoft, c’est l’avenir du jeu vidéo et tôt ou tard les consommateurs devront se faire à l’idée de ne plus posséder leurs jeux. Un peu comme la transition qu’a connue le monde du cinéma avec le passage des DVD à Netflix et consorts. Larian Studios tient quant à lui un autre discours et son patron signe et persiste : ne vous attendez pas à voir Baldur’s Gate 3 débarquer sur le PS Plus ou Xbox Game Pass. Lui ni aucun de leurs autres jeux.

Ce n'est pas la première fois que Swen Vincke s’exprime sur le sujet, mais son discours est cette fois encore plus clair. Larian Studios n’a pas l'intention de participer à la croissance de cette nouvelle méthode de distribution qui pourrait au final causer plus de bien que de mal à l'ensemble de l’industrie si elle venait réellement à exploser. « Peu importe l’avenir des jeux, le contenu sera toujours roi. Cependant il sera très difficile d’avoir du bon contenu si l’abonnement devient le modèle dominant et qu’un petit groupe décide ce qui sera mis sur le marché ou non. La voie qui doit être suivie est celle qui relie directement les développeurs et les joueurs », a-t-il écrit sur X.

Le danger des services d'abonnement pour les développeurs

Dans un monde où le cloud gaming serait roi, un jeu comme Baldur’s Gate 3 aurait eu besoin d’obtenir l’accord d’un conseil d’administration, ce qui serait mission impossible selon lui pour un projet tant porté par l’idéalisme. « Les modèles d'abonnement finiront toujours par être des exercices d'analyse coûts/bénéfices destinés à maximiser les profits. Il ne faudrait pas en arriver à un monopole des services d'abonnement », ajoute-t-il en expliquant que les développeurs sont déjà dépendants d’un nombre restreint de plateformes de distribution numériques. « La découvrabilité est brutale. Si elles passent toutes à l'abonnement, la situation le sera encore plus ». En d’autres termes dans un tel monde, les services d’abonnements détermineront les jeux qui seront produits et des jeux comme Baldur’s Gate 3 ou Divinity Original Sin 2 pourraient ne jamais avoir vu le jour. Ils auraient sans doute été jugés trop niches, trop risqués ou potentiellement pas assez rentables.

Vous ne trouverez pas nos jeux sur un service d'abonnement, même si je respecte le fait que pour de nombreux développeurs c’est une opportunité de créer leur jeu. Cela ne me pose pas de problème, mais je veux juste m'assurer que l'autre écosystème ne meurt pas. Il est précieux.

La messe est dite. De son côté, Baldur’s Gate 3 profitera justement d’une jolie version physique cette année. Elle comprend l’OST sur 3 CDs, une carte en tissu, 32 stickers, un magnifique poster ou encore deux patchs en tissu, le tout dans une très belle boîte et pour 79,99€ hors frais de port.