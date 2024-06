La fin de Baldur's Gate 3, c'est pour très bientôt. Swen Vincke, président de Larian Studios, a cependant indiqué avoir une dernière mission à accomplir : autoriser le modding. Et ça arrivera dans les prochaines semaines grâce à l'ultime patch 7. Une mise à jour qui est actuellement en cours de test jusqu'au mois de juillet. La sortie aura lieu quant à elle en septembre, à une date encore non communiquée. Après cela, les développeurs exploreront leurs propres licences originales.

Baldur's Gate 3 plus fort que Zelda et Spider-Man

En février 2024, Swen Vincke a annoncé que Baldur's Gate 3 s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaire sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu a été acclamé avec un score Metacritic de 96/100, et a reçu une pluie de récompenses. BG3 a été le grand vainqueur des Game Awards 2023 avec six prix, dont celui du « Game of the Year » ou « Jeu de l'année » en français. Tout le monde a été unanime : c'est l'un des meilleurs RPG et des meilleurs jeux tout court jamais sortis. Évidemment, il s'est aussi illustré en dehors de la cérémonie de Geoff Keighley, jusqu'à encore très récemment.

Baldur's Gate 3 était nommé dans plusieurs catégories des Gayming Awards 2024. Un événement célébrant la représentation de personnages ou de thèmes LGBTQ+ dans les jeux vidéo. Sans grande surprise, le titre concourrait notamment pour la place du Jeu de l'année face à certains poids lourds de 2023. Il y avait en effet FF16, Thirsty Suitors, Marvel's Spider-Man 2, Stray Gods et Zelda Tears of the Kingdom.

Qui a gagné ? Roulement de tambours... Baldur's Gate 3 ! Le bijou de Larian Studios ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il était également pressenti pour décrocher les trophées du « Meilleur personnage LGBTQ+ », et du « Choix des lecteurs de Gayming Magazine ». Il a raflé les deux prix ! Pour ce qui est du personnage, c'est Shadowheart, ou Ombrecoeur, qui a eu les faveurs des votants. Elle était opposée à Aloy d'Horizon Forbidden West, Dame Aylin de Baldur's Gate 3, Jala de Thirsty Suitors, Dion Lesage de Final Fantasy 16 et Tchia de Tchia. Avec un tel palmarès, le RPG marque la courte histoire des Gayming Awards, aussi bien en termes de nominations que de victoires.