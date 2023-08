Un jeu évolue constamment au cours de son développement et Baldur's Gate 3 en est la preuve vivante. En effet, plusieurs jours après la sortie du titre, des joueurs sont tombés par hasard sur une fonctionnalité supprimée. Une mécanique qui aurait changé la manière d'appréhender votre aventure.

Une mécanique de Baldur's Gate 3 enterrée, ça fait des heureux...

Avec environ 274h de jeu, en comptant les cinématiques et les séquences de gameplay, les joueurs de Baldur's Gate 3 sont encore loin d'avoir fait le tour du jeu. Même en étant extrêmement investis, beaucoup louperont sûrement un bon nombre de détails durant leur première run. Et c'est là que le partage d'expériences sur la Toile apporte une belle plus value. Un utilisateur de Reddit, When_is_, a justement remarqué la présence d'une mécanique ayant été vraisemblablement abandonnée en cours de route.

En entrant dans le Bosquet des druides de Baldur's Gate 3, ce joueur a rencontré un oiseau avec un état particulier « Épuisement ». « Le manque de repos vous a épuisé. Il y a six niveaux d'épuisement, et chacun d'entre eux est pire que le précédent. Un long repos réduit votre niveau d'épuisement de 1 ». Sauf que voilà, même s'il y a des références à cela durant l'aventure, ce n'est pas une fonctionnalité qui est appliquée aux personnages ou à leurs compagnons. Un élément visiblement non retenu pour la version finale, et même avant. L'accès anticipé n'avait pas cette mécanique et d'ailleurs, avant la sortie, des joueurs se posaient la question de savoir si l'épuisement allait être une mécanique ou non.

Une découverte qui fait débat au sein de la communauté Baldur's Gate 3. Pour OneNineSevenNine, c'est un soulagement de ne pas avoir à gérer la fatigue. « Dieu merci, ils l'ont supprimée. L'acte 1 met l'emphase sur le fait d'avancer rapidement et de ne pas perdre de temps. Je ne peux pas m'imaginer de longues pauses ET une pénalité. Ca me paraît inutilement punitif ». Le membre Legionstone est quant à lui content, notamment en raison de certaines quêtes chronométrées.

Crédits : GOG.

... et forcément des joueurs déçus

En revanche, d'autres auraient réellement aimé voir cette idée dans la version finale de Baldur's Gate 3. « J'aurais aimé qu'ils conservent cette mécanique. Cela aurait motivé les joueurs à aller au camp et à déclencher des dialogues ainsi que des cinématiques. J'ai tellement rechigné à le faire dans l'acte 1 que je suis revenu en arrière et je me suis reposé plusieurs fois d'affilée. Ca a donné lieu à une demi-douzaine de cinématiques. Et c'était des scènes importantes, dont une séquence de romance » (via spaceguitar). L'utilisateur ArlianDeBias est du même avis : « J'aurais voulu que ce soit dans le jeu. Il y a beaucoup de scènes au camp que vous pouvez manquer si vous essayez d'éviter les longues périodes de repos. Et vous ne vous en apercevez que lorsque vous les verrez quelque part en ligne et que quelqu'un vous fera remarquer que vous les avez ratées ».

Une mécanique qui divise donc, mais peut-être que de futurs mods pourraient introduire une telle chose ? Baldur's Gate 3 est en tout cas amené à évoluer durant les mois et les années à venir, à grands renforts de patchs plus imposants les uns que les autres.