Baldur’s Gate 3 est peut-être un jeu qui a le souci du détail et de la suite dans les idées, il n’empêche qu’il manque une fonctionnalité fondamentale et ça, les joueurs l’ont bien remarqué. Heureusement, le studio nous prépare déjà une solution.

Il est actuellement le jeu le mieux noté de tous les temps devant Zelda Tears of the Kingdom ou le plus légendaire des Mario, Baldur’s Gate 3 est bien parti pour devenir le GOTY 2023 aux yeux de très nombreux joueurs. Il faut dire que le studio belge Larian a mis le paquet pour son RPG. Des kilomètres de dialogue, un souci du détail impressionnant, une OST magistrale et un gameplay d’une profondeur abyssale. Rares sont les RPG à donner autant de liberté dans la création et surtout, la construction de notre personnage. Malheureusement, tout n’est pas rose parce qu'actuellement vous n’avez pas le droit à l’erreur du tout.

Une fonctionnalité fondamentale absente !

88 ans, c’est le nombre d'années cumulées que les joueurs ont passé dans le créateur de personnage. Une donnée totalement folle qui montre bien que Larian a mis le paquet en termes de personnalisation. Plus d’une dizaine de races et de classes, des dizaines de sous-classes et d’évolutions possibles… c’est un festival. Mais dans ce melting-pot d’excellents ingrédients, il y a un petit problème. Il est impossible de revenir sur l’apparence de son avatar. S’il est bien possible de changer de classe et de modifier ses statistiques durant le jeu, la bouille de notre héros quant à elle, ne pourra jamais être changée, pas même la coiffure, le maquillage ou les bijoux ! Cette fonctionnalité, pourtant fondamentale, est totalement absente.

Créateur de personnage de Baldur's Gate 3 - Gameblog -

Changer l'apparence du personnage bientôt possible dans Baldur's Gate 3

Les joueurs ne se sont pas fait attendre pour réagir à cette absence remarquée. Il faut dire que refaire un personnage une dizaine de fois parce que, finalement, sa coiffure ou son maquillage ne rend pas bien dans les cinématiques a de quoi faire rager. Mais qu’à cela ne tienne, le studio Larian, par l’intermédiaire d’une de ses figures en la personne de Michael Douse, a affirmé que quelque chose était en train d’être développé en interne. Une solution devrait donc rapidement pointer le bout de son nez.

Un simple miroir de transformation peut-être ou quelque chose de moins farfelu, nous verrons. En tout cas, les développeurs sont sur le coup. Larian ne chôme pas lorsqu’il s’agit d’entretenir son gros bébé. Depuis sa sortie, Baldur’s Gate 3 a déjà reçu plusieurs patchs plus ou moins lourds pour améliorer sa stabilité et corriger ses bugs. Les développeurs sont également à l’écoute de toute la communauté et ont déjà fait en sorte d’améliorer l’expérience des joueurs avec de nombreuses mises à jour, en augmentant par exemple l’espace alloué aux sauvegardes, désormais illimité.

Et vous, vous avez déjà tenté l'expérience Baldur's Gate 3 ?