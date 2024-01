Baldur's Gate 3 est un jeu qui regorge de surprises. La preuve, une fin secrète a été découverte, et on ne s'attendait pas à un tel dénouement. Au moins, ça a le mérite d'être assez drôle.

Est-ce que vous avez eu le temps de vous mettre à Baldur's Gate 3 ? Aujourd'hui, il est aussi connu sous le nom de GOTY 2023 (ou meilleur jeu de l'année). Et on peut dire qu'il n'a pas volé sa distinction. Le RPG offre une aventure palpitante qui a aussi bien conquis le cœur des habitués que des néophytes. En plus, même après avoir passé plusieurs centaines d'heures dessus, le jeu peut encore vous surprendre. Il vient d'ailleurs de le démontrer via une fin secrète pour le moins insolite.

Baldur's Gate 3 et sa fin secrète hilarante

Maintenant, lorsqu'on termine l'aventure de Baldur's Gate 3, il est possible d'assister à l'épilogue. Ce dernier prend la forme d'une petite fête au feu de camp, avec tous nos compagnons restants. Dans cette fameuse fin secrète, vous êtes bien présent au rendez-vous, mais sous la forme d'un fantôme. Eh oui, vous êtes ici décédé, mais ça ne vous empêche pas de prendre part aux festivités. Du coup, vous pouvez en profiter pour faire des petites farces aux survivants, ce qui n'est pas pour déplaire. Mais alors, comment peut-on débloquer ce dénouement ?

Il y a plusieurs étapes à suivre pour mourir et obtenir cette fin dans Baldur's Gate 3. Déjà, il ne faut pas demander à Gale de tout faire sauter avant d'aller se frotter au dernier boss. Attendez que votre équipe entière soit sur le Netherbrain, et au cours du combat, il va falloir faire un choix bien précis. Parmi les sortilèges de Gale, il faut sélectionner l'explosion de l'orbe. Ensuite, un dialogue débutera, et vous allez devoir prendre la décision de tomber tous ensemble. La solidarité, c'est important, et ça n'a jamais été aussi vrai.

Pour finir, vous aurez droit à une cinématique relativement similaire à celle de base. La seule différence ici, c'est que votre personnage sera en train de reposer en paix. C'est seulement après que vous serez transporté à l'épilogue. A partir de là, vous pouvez devenir un véritable farceur en jetant des objets à droite à gauche. Certains compagnons vont vous reconnaître et avoir peur, bref, c'est plutôt divertissant. Jahaira est un cas particulier, puisqu'elle s'amuse de votre présence fantomatique, et de la façon dont vous l'exploitez. Décidément, Baldur's Gate 3 a le sens de l'humour.