On s'en doutait un peu, le fameux patch 7 qui viendra rajouter le support des mods sur Baldur's Gate 3 allait probablement être un dernier cadeau d'adieu de Larian Studios à la communauté. Son président, Swen Vincke, a confirmé qu'il sera bientôt temps pour son équipe de se lancer dans d'autres projets.

Un ultime patch officiel pour Baldur's Gate 3

Le long et dur labeur d'amour de Larian Studios sur Baldur's Gate 3 approche officiellement de son terme. Après l'avoir lancé en early access en 2020 sur PC, puis sorti en version finale le 3 août 2023, puis sur consoles, des années de travail trouveront leur conclusion finale avec le prochain et ultime patch majeur du jeu. Celui-ci arrivera courant septembre et apportera de nouvelles fins maléfiques, ainsi que le support des mods pour toutes les plateformes. Sur ce point, plusieurs beta fermées sont prévues en amont, la tâche n'étant visiblement pas simple, surtout sur consoles.

Swen Vincke, président de Larian Studios, a déclaré ceci concernant ce fameux patch : « L'une des choses les plus importantes pour nous et sur laquelle nous travaillons maintenant activement, c'est offrir la possibilité aux joueurs de modder Baldur's Gate 3 par eux-mêmes. Et je pense que ce sera le moment où on pourra se dire "Ok, maintenant le jeu est entièrement entre vos mains" ». Il a toutefois assuré que le support sur le jeu continuera un temps, mais que plus aucun patch de cette envergure ne sera préparé par le studio. Son président semble en tout cas avoir hâte de confier le fruit de tant d'années de travail passionné entre les mains de la communauté.

Bientôt la fin d'une époque pour Baldur's Gate 3. © Larian Studios

Une page se tourne pour Larian Studios

Nous le savions, Larian Studios a déjà de nouveaux jeux dans les cartons, qu'il pourra réaliser en toute indépendance. Malgré un travail colossal et passionné abattu sur Baldur's Gate 3, celui-ci était réalisé sous la tutelle de Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons. Ce qui aurait empêché le studio belge d'aller jusqu'au bout de ses ambitions sur certains points. La suite du programme se fera donc sans intervention extérieure, comme pour ses précédents jeux, les Divinity: Original Sin. « Nous travaillons sur de nouveaux projets et nous sommes super excités par nos prochains jeux. Nous sommes des esprits créatifs et nous ne voulons pas continuer à faire la même chose. Il nous faut aller de l'avant et essayer de nouvelles choses », a confirmé Swen Vincke.

Larian Studios a prouvé avec ses précédents titres et Baldur's Gate 3 que l'early access peut être un formidable outil pour créer de véritables chefs d'œuvre grâce au support des joueurs. Ses prochains productions suivront donc certainement le même chemin. Espérons donc que le succès sera autant au rendez-vous sur leur prochain jeu, et nous surveillons cela avec énormément d'intérêt. Quant à Baldur's Gate 4, ce sera à Wizards of the Coast de trouver un studio capable de reprendre un flambeau extrêmement lourd de sens. Bonne chance à eux...