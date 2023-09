Baldur's Gate 3 comporte un nombre prodigieux de variantes de fins différentes. Plus de 17 000, mais il y en a une qu'il faut impérativement fuir comme la peste. Voici pourquoi et comment l'éviter.

Baldur's Gate 3 est un RPG ultra généreux qui n'hésite pas à faire plaisir aux amateurs de jeux longs. Même si des choses ont sauté durant le développement, le contenu demeure absolument énorme, surtout en termes de fins possibles. Mais toutes les décisions ne sont pas bonne à prendre et il faut prendre conscience du poids de ses actions. Un joueur a valu jouer avec le feu pour expérimenter, et il a perdu ! Attention spoilers !!!

Un conseil pour ne pas subir cette fin secrète de Baldur's Gate 3

Si vous êtes arrivés à l'acte 3 de Baldur's Gate 3, celui qui pose encore des problèmes de performances en dépit de l'énorme patch 2, vous êtes sur la dernière ligne droite du titre. Ce n'est donc pas le moment de faire n'importe quoi, sous peine de voir des dizaines d'heures gâchées par une fin décevante. Mais il y a un moyen d'éviter un dénouement malheureux et on vous le révèle. Dernier avertissement, ce qui suit est un spoiler !

Dans le dernier tiers de Baldur's Gate 3, vous devez récupérer les pierres infernales. Celles-ci peuvent être éventuellement lâchées, ce qui ne sert pas grand-chose. Sauf que si vous êtes un peu taquin, vous pouvez vous en débarrasser définitivement. C'est ce qu'a découvert le youtubeur BOB_BestOfBugs en glissant l'objet dans un récipient. Une action qui déclenche l'intervention de l'Empereur qui somme le joueur de la ramasser sur le champ. Même pas peur, le vidéaste continue et jette la jarre contenant la pierre dans une cavité. Monumentale erreur et on vous déconseille de le faire si vous ne voulez pas cette mauvaise fin secrète.

L'Empereur de Baldur's Gate 3 s'énerve alors. « Idiot ! Sans les trois pierres, nous n'avons aucun espoir de dominer le Cerveau infernal. Vous nous avez détruits ». Une cinématique se déclenche au cours de laquelle les héros sont transformés en flagelleurs mentaux, suivi d'un Game Over. Et voilà comment saboter bêtement une partie, mais au moins, le youtubeur a essayé d'expérimenter des choses. D'après un commentaire, il est possible d'avoir aussi cette issue en tuant l'Empereur dans le plan Astral.

Une fonctionnalité ultra appréciée enfin confirmée

La mise à jour 2 de Baldur's Gate 3 n'est sûrement pas la dernière pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'acte 3 est encore instable au niveau des performances. Mais pas de panique, les équipes sont sur le coup et des améliorations sont en cours de développement. « Ca parait être le bon moment pour annoncer que des améliorations de performances encore plus importantes arrivent » a déclaré le directeur de la publication chez Larian Studios, Michael Douse.

Lorsqu'il a affirmé cela, Douse a également confirmé l'ajout d'une fonctionnalité ultra appréciée de nos jours, le mode photo sur PS5 pour immortaliser vos plus beaux moments. « C'est sur la liste » a-t-il révélé. Et même chose pour le cross-play qui fait partie des choses à faire. Malheureusement, aucune fenêtre de déploiement pour ces deux nouveautés. « C'était toujours dans les prévisions, mais nous savions que ce ne serait pas pour le lancement. C'est dans la feuille de route, et bien que nous ayons une idée du moment où nous aimerions qu'elle soit prête, nous ne voulons pas fixer de date tant que nous ne sommes pas sûrs ». Ce sera donc « When it's done » à la Blizzard.

Baldur's Gate 3 est disponible sur PS5 ainsi que PC, et sur PlayStation 5, du contenu gratuit est encore téléchargeable pendant quelques jours sous réserve de faire quelques manipulations liées à Twitch.