Il n'y a pas à tergiverser, Baldur's Gate 3 est l'un des meilleurs jeux de l'année. Presse et joueurs sont unanimes, à quelques détracteurs près bien entendu. Le studio Larian a tout donné pour que son RPG soit dantesque, profond, et puisse offrir une aventure aux petits oignons qui marquera les esprits. Et c'est réussi. Le jeu s'est vendu par palettes entières, les notes sont incroyables, et il explose même un record historique puisqu'il fait même partie des jeux les mieux notés de tous les temps sur Metacritic. Ce n'est pas rien. Pourtant, un point très important est fortement critiqué, voire même détesté par une grande partie de la communauté, et les joueurs tentent d'interpeller le studio.

ATTENTION AUX SPOILERS : Si vous n'avez pas envie de vous gâcher le plaisir, partez maintenant !

Baldur's Gate 3 laisse les joueurs sur leur faim...

Baldur's Gate 3, c'est des centaines d'heures de jeu en perspective. Au minimum, comptez plus de 70 heures pour faire une partie normalement et sans trop traîner. C'est une aventure qui se vit de longues heures durant. On tisse des liens forts avec nos compagnons de jeu, l'amour et l'amitié s'entremêlent parfois à notre quête… Et tout ça, les joueurs adorent ! Seulement voilà, un point précis les fait tous déchanter : la fin.

Sans entrer dans les détails, histoire de ne pas spoiler davantage (au cas où certains n'auraient pas pris en compte la mise en garde), la fin de Baldur's Gate 3 est une déception pour beaucoup de joueurs. La raison ? Après le combat final, il ne se passe pas grand-chose. Juste un bref au revoir vite fait bien fait, une cinématique, et puis s'en vont. En fait, ce que les joueurs critiquent le plus, c'est que la fin du voyage est abrupte. Il est impossible de parler à ses camarades pour faire un peu le bilan, s'envoyer en l'air avec l'être aimé, parler de ce combat intense qui marque la fin du jeu. Pas de grosse fiesta ni de retour au campement pour papoter longuement avec ses camarades et marquer davantage la fin d'un jeu que l'on aura écumé plusieurs dizaines d'heures. Un vrai manque.

... ils demandent des changements !

Sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, plein de joueurs se plaignent et demandent à ce que Larian jette un œil voir s'il ne peut pas améliorer les choses. « J'ai été très déçue qu'il n'y ait rien eu après le combat final, pas même une fête pour se mêler à tout le monde. On passe tellement de temps ensemble, que c'était triste de les laisser partir sans faire la fête et sans avoir l'occasion de leur parler. En plus, en tant que Barde… pour l'amour de Baldur's Gate, laissez-moi monter sur scène et chanter ! » Une réaction pleine d'humour qui a fait beaucoup réagir sur le forum, et les joueurs sont unanimes : ils veulent tous pouvoir dire adieu à leurs compagnons d'une meilleure manière.

Ce n'est pas la première fois que Baldur's Gate 3 est épinglé pour avoir survolé le traitement d'un ou de plusieurs personnages. On pense notamment à la romance avec Minthara ou encore Karlach. Larian a apporté quelques mises à jour depuis la sortie, histoire de peaufiner un peu tout ça, et les joueurs semblent plutôt satisfaits. Qui sait, peut-être que le studio finira par jeter un œil pour modifier un peu sa fin. C'est à voir, mais pour le moment, ce sont les joueurs qui rêvent de leur fin parfaite. Certaines souhaitent juste une fête, d'autres la possibilité d'avoir une scène supplémentaire avec leur amourette… Et vous, que dites-vous de la fin de Baldur's Gate 3 ?