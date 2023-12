Le patch 5 a officiellement été déployé pour Baldur's Gate 3, et il comprend notamment un épilogue. On vous montre comment obtenir cette scène inédite.

Baldur's Gate 3 a enfin sorti son nouveau patch, venant ajouter de gros changements dans l'aventure. Ce dernier rappelle à quel point Larian prend soin de son jeu, ce qui renforce le succès dantesque qu'il rencontre depuis sa sortie. Bientôt, il va faire son entrée sur Xbox Series, et en attendant, les autres joueurs peuvent profiter de la nouvelle mise à jour qui a, d'une certaine manière, transformé le jeu, allant jusqu'à ajouter deux modes inédits. Le studio nous dit également qu'il a ajouté un épilogue qui se déroule après le final. Voici comment le débloquer.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant la fin de Baldur's Gate 3. Vous êtes prévenus.

Avant toute chose, il est important de rappeler que même si vous avez fini Baldur's Gate 3, il est tout de même possible de voir l'épilogue. Pour ce faire, il suffit de charger une sauvegarde se situant juste avant le dernier combat. Ensuite, il faut prendre part à l'affrontement contre le Cerveau infernal. Une fois vaincu, un choix vous est donné : le dominer ou le détruire. Si vous souhaitez voir l'épilogue, il est important bien choisir l'option « Détruire ». Ensuite, vous pouvez profiter d'une scène inédite qui réchauffe le cœur. Certains joueurs semblent cependant avoir du mal à débloquer le nouvel épilogue de Baldur's Gate 3. Larian conseille de désinstaller les mods. Si le problème persiste il est possible de le contourner grâce au Script Extender via BG3 Mod Manager.

Le Netherbrain détruit, c'est la fin d'une aventure qui aura duré bien des heures. Que ce soit pour le joueur ou les protagonistes, c'est un repos mérité qui s'impose. Vous avez sauvé le monde, vos compagnons sont en vie, bref, c'est une bonne fin. C'est donc l'heure de célébrer votre victoire à leurs côtés. L'épilogue de ce Baldur's Gate se déroule six mois après la fin, et vous montre en train de faire la fête au camp avec vos camarades. Avant, Baldur's Gate 3 se terminait avec un monologue de Withers, ce qui était quand même beaucoup moins festif.

Vous comprenez vite pourquoi il faut absolument anéantir le Cerveau infernal, et non pas le dominer. Si vous le faites, les crédits se lanceront immédiatement, avec de nouvelles cinématiques disponibles. Bon, comme on l'a dit plus haut, il est toujours possible de charger une ancienne sauvegarde au cas où. En tout cas, c'est un bel ajout de la part de Larian, qui décrit la scène comme un « dernier adieu ». On vous conseille de ne pas la louper, car de nombreuses lignes de dialogues ont été ajoutées. Il ne vous reste plus qu'à les découvrir vous-mêmes.

Deux nouveaux modes de jeu qui vont régaler

Quant aux nouveaux modes de jeu, de Baldur's Gate 3 ils vont vous offrir une expérience bien différente. Le premier, baptisé Honneur, vous donne une seule sauvegarde pour toute l'aventure. Pour ne rien arranger, les ennemis sont plus farouches, et c'est plus de 30 nouvelles modifications à tous les affrontements qui ont été rajoutées grâce au système d'Action légendaire. C'est un beau défi à relever, et la récompense peut en valoir le détour. En effet, en surmontant ce challenge écrasant, vous obtiendrez le fameux D20 d'or.

Le deuxième, le mode Personnalisé, est un petit peu différent. Il permet de modifier son expérience de jeu, en la rendant, par exemple, plus punitive. On peut notamment masquer le jet nécessaire pour réussir les lancers, ou les points de vie des adversaires en combat. Néanmoins, si vous désirez de vous faciliter la vie, vous aurez la suppression des jets de sauvegarde contre la mort, entre autres. On est typiquement dans l'esprit d'un jeu de rôle sur papier, et c'est bien l'objectif des développeurs de nous donner ce ressenti.