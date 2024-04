Déjà teasé par Larian Studios, le septième patch majeur de Baldur's Gate 3 est enfin officialisé, avec son lot de nouveautés excitantes et de belles surprises ! On vous détaille tout ça !

Baldur's Gate 3 se rappelle à notre bon souvenir de la meilleure des manières avec le dernier Community Update en date. Celui-ci revient notamment sur ce qui nous attend dans le très attendu Patch 7, ainsi que sur la situation globale autour du jeu. Voyons ce que le joyeux studio belge avait à nous dire.

Le sang coule encore dans les veines de Baldur's Gate 3

Revenu de son voyage à Londres pour la cérémonie des BAFTA, où Baldur's Gate 3 a été couvert de prix, Larian Studios s'est remis au travail. Via son traditionnel Community Update, le studio indépendant belge nous dévoile donc la suite du programme. Et même si aucun DLC ni suite n'est à prévoir, le jeu nous réserve encore de belles choses. À commencer par le patch 7, le prochain patch majeur du GOTY 2023, attendu d'ici quelques semaines.

Comme indiqué auparavant, celui-ci portera une attention toute particulière aux fins du côté du mal. Que vous jouiez Sombres Pulsions ou juste un personnage maléfique, ce patch majeur devrait vous couvrir de san... de joie ! Pour illustrer ses propos, Larian Studios a partagé un petit aperçu de ce qui arrivera prochainement. Attention toutefois, l'article dédié au Community Update disponible notamment sur la page Steam de Baldur's Gate 3 peut contenir d'importants SPOILERS. Âmes sensibles doivent donc définitivement s'abstenir. Ces nouvelles cinématiques seront par ailleurs accompagnées d'une nouvelle composition musicale du génial Borislav Slavov. À écouter avec plaisir ci-dessous, mais aussi potentiellement à ses risques et périls.

En plus de ce nouveau contenu, le Patch 7 de Baldur's Gate 3 apportera également son lot de correctifs. Il inclura enfin une autre fonctionnalité qui fera plaisir à absolument tous les joueurs, et pas que les plus machiavéliques : le support officiel des mods ! Les moddeurs pourront donc bientôt s'en donner à cœur joie pour se fendre de créations qui n'auront de limites que leur talent et imagination. Tout ceci pourra d'ailleurs être testé en avance bientôt sur PC via une bêta fermée.

Quelle est la suite du programme pour Larian Studios ?

Tout cela sonne cependant comme une sorte de cadeau d'adieu aux fans de Baldur's Gate 3, vous ne trouvez pas ? Le Community Update a malheureusement été l'occasion pour le studio de confirmer ses plans futurs, qui n'incluent donc pas Donjons & Dragons. Larian Studios indique en effet aimer par-dessus tout son indépendance. Chose qui n'est pas possible en travaillant pour un éditeur, qu'il s'agisse de Wizards of the Coast ou d'un autre.

Swen Vincke, directeur du joyeux studio belge, avait toutefois un message rassurant à adresser aux fans. « Je ne sais pas si nous y arriverons, mais au vu de ce que nous préparons, je pense que notre prochain jeu sera notre plus belle création à ce jour. Je suis excité comme un gamin en regardant nos premières esquisses. Je veux les montrer à tout le monde, mais c'est encore trop tôt. Oui, je suis hypé, parce que ça sent vraiment très bon ». Nous sommes évidemment prêts à le croire sur parole et avons également hâte d'en apprendre plus. Bonne chance, Larian Studios, et encore merci pour tout.