Ahh, Baldur's Gate 3. Le GOTY (Jeu de l'Année) 2023. Le RPG qui a bouleversé les néophytes comme les habitués. Il va sans dire que c'est l'une des sorties les plus marquantes de ces dernières années. Du moins, pour le genre. Encore aujourd'hui, un bon paquet de joueurs se lance dans cette aventure inoubliable, et revient des étoiles plein les yeux. Et justement, le studio derrière cette petite merveille a remercié la communauté d'une façon bien particulière : avec une édition physique. Celle-ci est disponible pour toutes les plateformes, mais il y a un hic pour la version Xbox.

Il y a un problème avec l'édition physique Xbox de Baldur's Gate 3

L'édition physique Deluxe a été annoncée en novembre dernier, et clairement, les fans se sont enflammés. Son contenu est massif et surtout magnifique (du moins, au premier coup d'oeil). Par contre, il allait falloir être un peu patient, puisqu'on n'avait pas vraiment de date précise pour son arrivée. Depuis, ça s'est évidemment précisé, mais il y a un petit problème avec la version Xbox de cette édition spéciale. En effet, de ce qu'on a cru comprendre, elle sera déployée après les autres pour une raison assez surprenante.

C'est Michael Douse, le directeur de la publication chez Larian, qui a récemment annoncé la couleur. A l'origine, l'édition Deluxe devait comprendre 3 disques pour la version Xbox Series, 2 pour la PS5 et 1 pour le PC. Eh bien, les plans ont changé. La firme n'a pas eu le choix, et dorénavant, ce sont 4 disques qui pourront être retrouvés dans la boîte Xbox. Une grande première pour la machine. « La version Xbox [édition deluxe] de Baldur’s Gate 3 aura en effet 4 disques, puisque nous avons dépassé de 500mb la limite de 3 », a-t-il expliqué.

Sur le papier, ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais c'est bien là que le bât blesse, puisque ça a eu des conséquences. Normalement, les commandes de l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3 sur Xbox devaient être envoyées en mars 2024. Maintenant, Douse suggère qu'il faudra peut-être attendre la première semaine du mois d'avril avant de pouvoir mettre les mains dessus. En sachant que ça ne devrait pas impacter les versions PS5 et PC. « Il est probable que la date de la vague 1 du 25 mars soit reportée à la première semaine d’avril à cause de cela ». Le coup est dur, mais la patience sera de courte durée.

Que contient l'édition Deluxe ?

Ci-dessous, on va vous remettre la liste des objets physiques et des bonus digitaux inclus dans l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3. Vous allez voir, c'est complet. Pour rappel, elle est vendue exclusivement sur la boutique dédiée de Larian pour 79,99€ (99,99€ si on compte les frais de port, ce qui fait une belle somme). Il ne reste plus qu'à vous décider : allez-vous sauter le pas ou non ? N'oubliez pas que contrairement au collector, cette version sera ensuite réapprovisionnée.

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

Bonus digitaux

Un pack d’objets issus de Divinity: Orignal Sin II

Un pack de chansons de barde

Un thème de dés exclusif

Des peintures de Rivellon

La bourse de l’aventurier

La bande originale en version numérique

L’artbook en version numérique

Les fiches de personnage en version numérique