Baldur's Gate 3 a mis une claque monumentale à la plupart des joueurs, c'est un fait. Il a même raflé la mise lors de la soirée des Game Awards 2023, repartant avec le titre de GOTY. D'une manière générale, on s'accorde à dire que Larian Studios a proposé une aventure époustouflante, dotée d'une narration riche et de personnages haut en couleur. Mais il manquait juste un élément pour compléter le tableau. Et ça y est, on ne va pas tarder à l'avoir entre nos mains, c'est confirmé. Enfin, ça dépend. Si vous jouez uniquement sur une console, c'est une autre histoire.

Les éditions physiques de Baldur's Gate 3 sont en route... sur PC

On parle bien sûr de la version physique de Baldur's Gate 3. Il est possible de se la procurer via l'édition Deluxe qui a été dévoilée au grand jour en novembre 2023. Pour les collectionneurs, c'était l'une des meilleures nouvelles de l'année. Encore plus lorsqu'on voit les objets compris dedans. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le studio vient d'annoncer que les versions PC de cette édition ont été officiellement expédiées. Vous n'allez donc normalement pas tarder à en recevoir une, si vous êtes passé par la précommande. Mais qu'en est-il de la PS5 et de la Xbox Series ?

Larian nous informe que les versions consoles seront envoyées entre avril et mai 2024, sans plus de précision. Un coup dur pour certains fans qui attendaient cette édition Deluxe avec impatience. On avait vu le coup venir, en particulier pour la version Xbox qui, rappelons-le, va comprendre 4 disques. En conséquence, son arrivée a dû être repoussée. Pourquoi la PS5 a subi le traitement, on ne sait pas, mais une chose est sûre : ça va faire des déçus.

Nous voulions mettre les versions consoles entre les mains des joueurs plus tôt, cependant, des problèmes de production ont eu pour conséquence de repousser légèrement les dates d’expédition.



Bien qu'on ne s'attende pas à un autre report, nous continuerons à vous tenir au courant sur le moment où ces versions seront prêtes.

Voici le contenu de l'édition Deluxe

Il ne reste plus qu'une question : est-ce que vous allez passer à la caisse ? Pour mémoire, l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3 est vendu exclusivement sur la boutique dédiée de Larian pour 79,99€ (99,99€ si on compte les frais de port). C'est une sacrée somme que tout le monde ne peut pas se permettre. Dans le doute, sachez que vous pouvez choisir d'attendre avant de vous décider. Après tout, cette version du jeu sera réapprovisionnée, contrairement au collector. Quoi qu'il en soit, voici la liste de tout ce qui est inclus dedans, que ce soit des objets physiques ou des bonus digitaux :

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

Bonus digitaux