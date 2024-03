Il va sans dire que Baldur's Gate 3 propose une épopée longue. Mais alors, vraiment longue. Elle est riche en rebondissements, en rencontres inoubliables, et en combats mémorables. Pour autant, certains joueurs pensent que ça aurait pu être encore plus massif. Selon eux, il y a quelques histoires qui auraient mérité d'être explorées plus en profondeur. Peut-être en tant qu'extension, par exemple. Le problème, c'est que Larian n'a jamais exaucé leur vœu. Pourtant, le studio avait bien envisagé cette possibilité. Le rêve aurait pu devenir réalité.

Ce DLC de Baldur's Gate 3 aurait pu devenir une réalité

Si on le sait, c'est grâce à une interview entre Swen Vincke, le réalisateur du nouvel opus, et IGN. Cette dernière a révélé des informations croustillantes sur le développement du titre. Au cours de nos péripéties dans Baldur's Gate 3, on traverse de nombreuses zones diverses et variées. On pense, par exemple, au Temple de Bhaal ou à la région des Tours de Hautelune. Ceci dit, il y en aurait pu en avoir encore plus. « A un moment donné, on pensait réduire la taille des cartes, pour être en mesure d'offrir une plus grande diversité de lieux à explorer ».

Le hic, c'est que le studio a jugé qu'on ne « ressentait pas assez le sentiment d'exploration ». L'idée a donc été mise à la poubelle, et ces zones supplémentaires n'ont jamais vu le jour. Et ça inclut probablement la zone d'Avernus, qui se situe dans les enfers. ATTENTION AU SPOILER à partir de ce point de la lecture. Souvenez-vous, à la fin du jeu, Karlach peut retourner à Avernus pour se débarrasser de ce qui la ronge à l'intérieur. Les fans désirent depuis longtemps pouvoir l'accompagner là-bas, notamment dans le cadre d'un DLC pour Baldur's Gate 3. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien d'espérer quoi que ce soit.

Larian passe à autre chose

Malheureusement, Larian Studios ne fera pas machine arrière. Pour ceux du fond, la firme a confirmé qu'elle n'allait pas déployer de DLC pour Baldur's Gate 3. « Nous n'allons pas créer d'extension, ce que tout le monde attend de nous. Nous n'allons pas créer Baldur's Gate 4... nous allons aller de l'avant », a expliqué le réalisateur lors de la Game Developers Conference. Un choc pour beaucoup de joueurs, mais qui n'apparaît pas comme une grande surprise pour d'autres.

Au départ, Swen Vincke et son équipe avaient pour projet de mettre sur pied une suite. Mais il n'y avait pas la même étincelle que pour Baldur's Gate 3. Pas la même envie. « Nous avons commencé à réfléchir à la suite. Mais nous avons rapidement remarqué que nos cœurs ne battaient pas assez vite. Nous n'avions pas encore fait le deuil du jeu actuel, et se lancer si tôt dans un nouvel opus nous semblait mal », a-t-il déclaré. Le prochain du studio est tout de même en chantier, et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans l'univers de Donjons & Dragons.