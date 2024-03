Les joueurs de Baldur’s Gate 3 en veulent toujours plus et ça tombe bien, Larian Studios aussi. L’idée qui vient immédiatement à l’esprit après un tel succès est la sortie d’un DLC. En effet, les développeurs ont souvent évoqué cette possibilité : « Nous voulons faire plus. Nous ne savons pas encore quoi », avait expliqué le chef de produit du studio, Tom Butler, en août 2023. Depuis, les informations sur ce contenu additionnel ont été assez minces et c’est tout à fait normal.

Où est le DLC de Baldur's Gate 3 ?

D’habitude, ne pas avoir de nouvelles est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas le cas ici. Alors que Larian Studios n’a cessé de teaser un possible DLC, il vient d’annoncer une terrible nouvelle : il n’existe plus. Sven Vincke a expliqué, lors d’une conférence aux Game Developers Choice Awards, avoir commencé à en créer un, puis l’avoir abandonné. « Nous n’avions pas encore vraiment bouclé BG3 et le simple fait de passer à quelque chose de nouveau ne nous semblait pas bien. Nous avons également passé beaucoup de temps à convertir le système de DnD, en jeu vidéo et nous voulions faire de nouvelles choses », a déclaré l’homme. Pourtant, ce n’étaient pas les idées qui manquaient, elles étaient justement trop nombreuses, mais incompatibles avec Baldur’s Gate 3.

Il semble également que la pression des fans ait été trop forte pour Larian Studios. Dans la même interview, Vincke explique que « l’équipe n’avait pas vraiment le cœur à l’ouvrage. J’ai dit à l’équipe : "Vous savez, nous n’allons pas le faire ». Nous allons changer de direction et nous allons commencer à faire ces autres choses dont nous avons parlé, que nous avions prévu de faire avant de débuter sur Baldur’s Gate 3. Nous n’allons pas créer d’extension, ce que tout le monde attend de nous. Nous n’allons pas créer Baldur’s Gate 4 ». C’est donc une nouvelle plutôt amère pour les fans : à moins qu’il y ait un ultime retournement de situation avec Larian, il n’y aura pas de contenu supplémentaire ni de Baldur's Gate 4. En revanche, le studio estime que son avenir est radieux et que cette décision ne peut être que bénéfique.