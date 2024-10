Dragon Age 4 The Veilguard va t-il faire de l'ombre à Baldur's Gate 3 et être remplacé dans le cœur des fans de RPG ? Un membre du studio toujours très honnête s'exprime après la publication des tests.

Alors que certains s'écharpent sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 6, d'autres attendent sagement de poser les mains sur Dragon Age The Veilguard. C'est clairement deux salles, deux ambiances. Mais il faut avouer que le RPG de BioWare est le plus attendu des deux. Et pour cause, il s'est non seulement écoulé 10 ans depuis Dragon Age Inquisition et le studio n'est plus du tout le même qu'à l'époque. Après plusieurs déceptions, Dragon Age 4 est l'une des productions BioWare les plus réussies depuis longtemps comme expliqué dans notre test. Aussi réussi que Baldur's Gate 3 ?

Baldur's Gate 3 ou Dragon Age The Veilguard, pourquoi choisir ?

Avec un score Metacritic à 84/100 pour Dragon Age The Veilguard, contre respectivement 71 pour Mass Andromeda et 59 pour Anthem, BioWare revient de très loin. Le studio a su se racheter selon les tests et il faut maintenant que les joueurs y adhèrent. C'est une belle revanche même si l'accueil réservé au jeu est plus mesuré qu'avec un certain Baldur's Gate 3, qui est l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Même si les deux sont comparables étant donné qu'ils appartiennent au même genre, il n'est pas nécessaire de les opposer et on peut adorer les deux titres comme en atteste Michael Douse. Le directeur de la publication, qui a œuvré sur Baldur's Gate 3, a donné son avis sur Dragon Age 4.

« Vous vous demandez peut-être « est-ce un jeu [Dragon Age 4] compatible avec mon expérience sur Baldur's Gate 3 ? » La réponse est oui. [...] Honnêtement, le système de combat est brillant (pour moi, c'est un mélange entre Xenoblade et Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard). Il sait quand il a besoin d'avoir un grand moment narratif, et il sait quand vous laissez jouer avec votre classe pour exploiter certains de ses éléments les plus solides. Plus important encore, j'ai l'impression que c'est le premier jeu Dragon Age qui sait vraiment ce qu'il veut être ».

Un système de combat solide, un sens de la progression, du spectacle et des enjeux narratifs, n'en jetez plus ! Le directeur de la publication de Baldur's Gate 3 est sous le charme. Michael Douse recommande donc Dragon Age The Veilguard, surtout si vous cherchez une expérience plus ramassée et moins chronophage que BG3 peut l'être.

Source : Michael Douse via X.