Baldur's Gate 3 a été à la hauteur des attentes et a même dépassé les espérances les plus folles. Même si ce gigantesque projet n'échappe pas aux problèmes de jeunesse, dans le fond, il n'a presque pas déçu. Le titre est l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, et sans surprise, il ira défendre sa place aux Game Awards 2023 dans neuf catégories. Dont celle du GOTY 2023. Va t-il sortir vainqueur ? C'est clairement l'un des favoris. Néanmoins, même si BG3 est un succès, il déçoit encore certains sur un point bien précis.

Cette fonctionnalité plus réclamée que jamais dans Baldur's Gate 3

Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023, nous saurons si Baldur's Gate 3 sera ou non élu « Jeu de l'Année » et s'il battra l'autre gros favori : Alan Wake 2. En attendant, le RPG trace sa route et corrige tous les soucis détectés par les joueurs ou Larian Studios. Ainsi, le dernier petit hotfix 11 a par exemple permis de remédier à un problème tenace lors d'une scène de romance avec Gayle. Celles et ceux qui en étaient victimes ne pouvaient tout simplement pas voir normalement la séquence. Mais ce patch a éliminé le bug. En revanche, malgré les diverses mises à jour, il y a toujours un manque dans Baldur's Gate 3.

Plus de quatre mois après la sortie de BG3, les joueuses et joueurs militent encore pour l'implémentation de la transmogrification. La transmog pour les intimes permet de s'équiper d'un équipement avec de meilleures statistiques, mais en conservant l'apparence d'un autre. En effet, dans un RPG comme Baldur's Gate 3, on peut tomber sur des armures bien plus efficaces et protectrices, mais avec un look décevant. De ce fait, certains hésitent à changer d'équipement rien que pour cela. Pour se faire entendre à nouveau, une discussion Reddit a été créée.

Plusieurs internautes s'accordent à dire que Baldur's Gate 3 a « désespérément besoin de la transmogrification ». Au global, une incompréhension règne d'ailleurs à ce sujet. Pour une telle absence dans un jeu de ce type ?

Un mod transmog pour BG3 est disponible

Dans leurs revendications, certains joueurs aimeraient bien aussi pouvoir choisir le haut et bas de leurs tenues indépendamment. Mais bien entendu, sans compromettre les stats. Aujourd'hui, Baldur's Gate 3 offre la possibilité de modifier partiellement l'apparence grâce au miroir magique. Via cette fonctionnalité, les attributs physiques, la voix et le pronom peut être retouchés, mais c'est tout. Alors que faire ? Comme d'habitude, plusieurs moddeurs ont déjà développé leur fonctionnalité transmogrification.

Crédits : Eralyne via Nexusmods.

« Transmog Enhanced » d'Eralyne répond à la demande des joueurs qui est de pouvoir changement de vêtements, mais en gardant les propriétés d'un équipement plus puissant. « Ce mod vous permettra de modifier l'apparence de presque tous les objets équipables. Y compris ceux moddés » indique la page Nexusmods. Rendez-vous là-bas si vous souhaitez en profiter, mais prenez bien le temps de lire la description. Les étapes à suivre pour l'installation sont indiquées, ainsi que les pré-requis. Par contre, vous vous en doutez, ce mod transmog n'est valable que pour la version PC de Baldur's Gate 3. Une solution de fortune en attendant que Larian Studios accès à la demande de la communauté... un jour.