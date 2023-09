Avec ses milliers d'embranchements et ses multiples variantes de fins, il est évident que tout le monde ne verra pas l'intégralité du contenu proposé par Baldur's Gate 3. Mais heureusement, certains se chargent de fouiller le jeu de fond en comble pour les autres. Et parfois, ça mène à de bonnes surprises. Vous n'allez plus voir le personnage de Karlach comme avant. Attention spoiler !

Un easter egg énorme dans Baldur's Gate 3

Les développeurs avaient annoncé la couleur avant la sortie, Baldur's Gate 3 a une durée de vie phénoménale. Plus de 200 heures juste pour une seule partie, il faut pouvoir trouver le temps. Et manifestement, le dataminer Chubblot n'en avait pas suffisamment. Il a donc été fouillé les fichiers du jeu pour voir s'il n'y avait pas des choses intéressantes à découvrir et il a décroché le gros lot. En examinant plus en détail la structure de Baldur's Gate 3, il est tombé sur une séquence hyper chouette où Larian Studios, via Karlach, brise le quatrième mur.

La scène commence par un dialogue où la diablesse évoque la « main qui décide ». Autrement dit, vous, le joueur. Karlach continue sa petite enquête pour savoir si vous avez déjà terminé Baldur's Gate 3 et si vous y prenez du plaisir. À la fin de cet échange forcément déroutant, la démone vous remerciera même d'avoir eu ce petit moment avec elle. « Oh, c'était fou ! Merci d'avoir joué le jeu » conclut-elle.

Samantha Béart (Demon's Souls), l'actrice qui double Karlach, a félicité le dataminer mais préfère attendre que quelqu'un débloque cette séquence naturellement avant d'en parler davantage. « La vidéo spoile un easter egg de Karlach, vous êtes prévenus ! Félicitations pour avoir trouvé cela. Peut-être que j'en parlerai quand quelqu'un déclenchera cette scène de manière organique (plutôt que d'extraire le fichier et être confus par l'absence de contexte) » via X. Si vous avez lu jusque-là, c'est que vous n'avez pas peur d'être spoilés. Du coup, vous pouvez visionner cette vidéo de Baldur's Gate 3 qui dévoile toutes les options possibles de cette scène.

Ne perdez pas espoir, un nouveau patch arrive

Malgré les nombreux patchs, Baldur's Gate 3 n'est pas encore stable dans son acte 3. Mais d'ici la fin de semaine, il devrait y avoir du mieux. La mise à jour 3 sera déployée le 21 septembre. Un correctif qui devrait enfin tout résoudre. Le studio a déclaré que « Notre équipe de code se rapproche de plus en plus de la performance qu'elle visait initialement. Je pense qu'ils parviendront encore à surprendre tout le monde. Ils sont très motivés ».

En plus de toucher aux performances, le patch 3 permettra à Baldur's Gate 3 d'être pleinement compatible avec les Mac. De quoi satisfaire les amateurs de la marque à la pomme qui ne seront pas obligés de faire des infidélités à Tim Cook. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes sur le point d'entamer l'aventure, prenez garde à cette fin secrète à éviter absolument.