Difficile de faire plus marquant que Baldur’s Gate 3 ces dernières années. Après une longue période de gestation en early access, le jeu a littéralement tout fait exploser à sa sortie définitive. Il faut dire que son aspect ultra libre, permettant notamment de faire des câlins avec un ours, l'a aidé à faire parler de lui. Il n’empêche qu’on ne peut clairement pas lui retirer le fait de réussir tout ce qu’il entreprend. Que ce soit son OST, son gameplay, son scénario ou même ses jeux d’acteurs… Baldur’s Gate 3 est un grand jeu, et Larian, un très grand studio. Les fans sont très nombreux et tous veulent déjà la suite. Mais là, par contre, il va falloir se calmer, puisque le grand patron du studio ne se voit pas revenir de sitôt.

L'après Baldur's Gate 3 va se faire attendre

Vous vouliez de nouveaux jeux Larian rapidement ? Vous allez être déçus. Swen Vincke vient de gentiment doucher tous les espoirs des fans lors d’une prise de parole dans les colonnes d’IGN. L’homme, qui vient de décrocher une nouvelle récompense pour son travail en Malaisie, s’est fendu d’une phrase de remerciement qui en disait long. En remerciant tout le monde pour la nouvelle distinction qu’il a reçue aux SEA Game Awards 2024, Vincke a déclaré : « Nous devons travailler dur sur le prochain jeu pour pouvoir être de nouveau là dans cinq ans ». Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, puisqu’immédiatement reprise par IGN lors d’une entrevue durant laquelle Swen Vincke s’est expliqué. Amusé, l’homme a affirmé qu’il s’agissait là d’une blague, pas d’une information à prendre au premier degré. S’il ne nous donne pas de fenêtre de tir pour son prochain jeu, le développeur précise tout de même que ça va prendre un moment. « Ce sont de gros jeux et ça prend du temps, alors ne nous fixez pas de date », déclare-t-il.

Swen Vincke, le grand patron de Larian Studio ©credit : Michael Douse

Quid de la suite chez Larian Studio ?

2029 semble loin, mais il se pourrait bien que ce soit encore plus long que ça. Une douche froide pour les fans déjà très impatients de découvrir la nouvelle production du studio. Mais Larian souhaite prendre son temps, sans pression, et c’est aussi pour ça que les Divinity et Baldur’s Gate 3 sont aussi généreux et bien ficelés. Le studio aime fignoler ses productions et c’est tant mieux. Baldur’s Gate 3 a déjà reçu de très grosses mises à jour et il continuera très certainement d’être patché un bon moment, et on sait que les développeurs sont déjà à la tâche sur leurs prochains gros jeux. Deux titres très ambitieux développés en parallèle. En revanche, on ne sait pas de quoi il s’agit exactement. Ce qui est sûr et certain par contre, c’est que ce n’est pas Baldur’s Gate 4. D’ailleurs, Wizards of the Coast cherche activement à capitaliser sur sa franchise suite au succès fou de BG3.

Source : IGN