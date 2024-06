Larian Studios s'est fendu d'un nouveau Community Update qui nous indique une fenêtre de sortie pour le patch 7 et l'arrivée d'une fonctionnalité ultra attendue.

Le très attendu patch 7 de Baldur's Gate 3 sera en quelque sorte le premier pas de Larian Studios vers un cadeau d'adieu aux fans, avant de voguer vers d'autres horizons. Outre de nouvelles fins pour les joueuses et joueurs maléfiques et pléthore de correctifs, cette mise à jour majeure s'intéressera également au support officiel des mods. Pour bien faire les choses sur ce terrain, le studio belge veut toutefois prendre son temps.

Un déploiement en plusieurs étapes pour le patch 7 de Baldur's Gate 3

À défaut d'un DLC ou d'une suite, Larian Studios va bientôt mettre toutes les clés de Baldur's Gate 3 entre les mains de la communauté. Le patch 7 à venir sera en effet l'occasion pour les joyeux belges de déployer tous les outils officiels pour modder le GOTY 2024 selon les aspirations les plus folles de chacun. La chose n'est cependant pas une mince affaire, et son arrivée n'est pas prévue avant septembre prochain.

Que les moddeurs en herbe se rassurent cependant, Larian Studios va mettre en place des phases de test pour que les choses aillent pour le mieux le patch 7 venu. À ce titre, une phase d'alpha fermée se met en place dès aujourd'hui, avec des membres de la communauté Baldur's Gate 3 triés sur le volet. En juillet aura ensuite lieu une phase de bêta fermée, qui sélectionnera cette fois un millier de créateurs. Avec toutes ces précautions prises, le talentueux studio indépendant estime que le patch 7 pourra donc être accessible à toutes et tous à la rentrée en septembre. Vous pouvez trouver toutes ces informations en détail via le 27ème Community Update en date sur la page Steam du jeu, ou via la publication X.com ci-dessous.

Le cadeau d'adieu de Larian Studios à une communauté passionnée

La communauté de Baldur's Gate 3 aura ainsi littéralement tous les outils en main pour créer les contenus et aventures les plus fous sur cette magistrale adaptation en C-RPG des règles de Donjons & Dragons. Rendez-vous probablement dans quelques années pour avoir droit à un mod digne d'un véritable DLC ? Le plan astral des Githyanki sera la seule limite des moddeurs les plus talentueux. Pendant ce temps, Larian Studios sera occupé par ses prochains jeux dans des univers totalement différents. Cela ne va pas nous empêcher de les surveiller avec naturellement énormément d'intérêt !