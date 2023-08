Avis à tous les joueurs et joueuses. Des contenus gratuits pour Baldur's Gate 3 peuvent être récupérés dès maintenant et ce même si vous n'avez pas le jeu

Après 20 ans d’attente et 6 ans de développement, Baldur’s Gate 3 est enfin disponible. Quelques heures seulement après son lancement, le CRPG s’est hissé à la seconde place des meilleurs lancements sur la plateforme de Valve. Un carton qui se répercute aussi sur Twitch et ça tombe bien. La plateforme de streaming offre actuellement de jolis cadeaux à celles et ceux qui prennent le temps de regarder leurs streamers favoris jouer à Bladur’s Gate 3. Autrement dit, cela vous fait du contenu gratuit sans bouger le petit doigt.

Du contenu gratuit pour Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 risque d’être le phénomène de cet été. Le lancement du jeu démarre sur les chapeaux de roue et on ne peut que lui souhaiter le même succès lors de sa sortie sur PS5 le 6 septembre prochain. Pour célébrer l’arrivée du jeu sur PC après six années de dur labeur, Larian Studios s’associe à Amazon pour faire de beaux cadeaux. Comme beaucoup de productions actuelles, ces récompenses peuvent être obtenues via les Twitch Drops. Pas besoin d’abonnement Amazon Prime ni quoique ce soit, c’est entièrement gratuit. Le concept est simple, si vous regardez du contenu streamé de Baldur’s Gate 3 pendant un certain temps, vous repartez avec du contenu gratuit. Plus concrètement, il vous faudra regarder 2 heures de streaming sur le jeu pour obtenir :

Теnuе du moulin à раrоlеs

Мосаѕѕіnѕ Ѕtrеаmhорреr

Ѕоuѕ-vêtеmеntѕ реrvеnсhе

Саlеçоn du саnаlіѕаtеur

Envie de récupérer ces récompenses pour Baldur’s Gate 3 ? Voici la marche à suivre, sachant que vous avez jusqu’au 17 août à 18h00, heure française, pour les obtenir.

Allez sur le site officiel de Larian et créez-vous un compte si ce n’est pas déjà fait.

Connectez-vous à votre compte Larian

Rendez-vous dans l’onglet « Aссоuntѕ », en haut à drоіtе dе l'éсrаn, puis dans « Соnnесtеd Aссоuntѕ »

Lіеz vоtrе соmрtе Тwіtсh en cliquant sur le logo

Regardez vos streamers favoris jouer à Baldur’s Gate 3 pendant deux heures Note importante : il faut que le ou la streameuse ait le « DrорѕAсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les deux heures atteintes vous recevrez une notification.

Petite astuce : vous pouvez tout aussi bien trouver un streameur proposant ce Twitch Drops de Baldur’s Gate 3 et laisser tourner le stream en fond et en mute si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler. Notez également que les récompenses peuvent être obtenues même si vous ne possédez pas encore le jeu. Vous pouvez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops et surtout, n’oubliez pas d’aller réclamer votre récompense sur la page de votre inventaire. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses » et le tour est joué. On rappelle que seules les heures regardées sur PC, Mac ou l’appli mobile de Twitch sont comptabilisées.