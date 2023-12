C'est la période des fêtes de Noël (au cas où vous ne l'auriez pas remarqué), et la sphère vidéoludique compte bien se mettre à la page. Justement, Baldur's Gate 3 a préparé une grosse surprise pour nous. Au menu, du contenu à récupérer, et ce, sans avoir besoin de débourser un centime. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a plusieurs cadeaux à obtenir, mais il ne faut pas traîner.

Baldur's Gate 3 enfile son costume de Père Noël

Au vu du succès du RPG, on ne se mouille pas trop en disant qu'il va se retrouver sous de nombreux sapins. D'ailleurs, vous l'avez peut-être commandé pour Noël, et c'est bien normal. De son côté, Larian s'est dit que ce serait une bonne idée de célébrer cette période comme il se doit. Il a donc introduit son propre calendrier de l'avent baptisé « A Very Baldur's Gate Christmas ». En temps normal, chaque jour du mois de décembre correspond à un chocolat à manger. Ici, ça correspond à des cadeaux offerts par le studio. Ces derniers prennent différentes formes, et vous allez voir, c'est plutôt bien pensé.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le calendrier de la firme commence le 13 décembre. Il se terminera le 24 du mois, alors profitez-en tant que vous le pouvez. Mais alors, qu'avons-nous au menu ? Tout d'abord, il est possible de trouver des bouts d'une histoire nommée « How the Gremishka stole Christmas » (ou Comment le Gremishka a volé Noël). On peut également obtenir des musiques extraites de Baldur's Gate 3, ou des ambiances sonores. On rappelle que tout ça, c'est gratuit, donc on ne va clairement pas cracher dessus.

Attention, il y a quand même une petite condition à remplir pour débloquer ces cadeaux gratuits. Il faut, au préalable, réussir un jeu de mémoire en associant des pairs de cartes. On vous rassure tout de suite, il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire preuve de patience. L'idée est surtout de vous proposer un mini-jeu amusant avant de récupérer votre récompense, sans frais supplémentaires. On l'a déjà répété, mais il n'y a pas de meilleur moment pour être un détenteur de Baldur's Gate 3.

Un jeu qui s'affine encore et encore

Baldur's Gate 3 a beau rencontré un succès démentiel, les développeurs ne se reposent pas sur leurs lauriers pour autant. On a pu le constater avec l'énorme patch 5 qui a récemment été déployé. Celui-ci s'attaquait, entre autres, à divers soucis de performance, notamment lors de l’acte 3. Ceci dit, il a surtout ajouté de nouveaux épilogues jouables se déroulant six mois après la fin de l'aventure. Eh oui, c'est massif et on voit que le studio prend bien soin de son jeu.

En outre, un hotfix 14 est aussi sorti, et cette fois, les ajouts sont un peu plus maigres. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Pour cause, il s'est chargé de faire disparaître des crashs qui pouvaient survenir dans diverses situations. Les joueurs les plus touchés étaient visiblement ceux sur Xbox, et ceux qui jouaient en mode Honneur. Et là, il faut bien garder en tête que Larian ne va pas en rester là. D'autres nouveautés sont à prévoir, et il nous tarde de voir ce qu'il nous réserve.