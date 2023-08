À cause d'un tout petit patch en apparence inoffensif, Baldur's Gate 3 a été injouable pendant de longues heures. Devant tous les problèmes rencontrés, les développeurs ont donc dû peser le pour et le contre afin de prendre une décision radicale : supprimer le hotfix 4 qui était responsable des nouveaux plantages. Sauf qu'en faisant cela, un autre souci est survenu, à savoir une incompatibilité dans les sauvegardes. « En raison d'une erreur de build qui entraîne de nouveaux plantages, nous avons annulé le hotfix 4 pour le moment. Nous le remettrons en ligne dès que nous aurons corrigé le problème. Si vous avez fait une sauvegarde depuis ce patch, vous ne pourrez pas charger ces sauvegardes tant que nous ne l'aurons pas restauré. Nous sommes désolés de la gêné occasionnée ».

Plusieurs heures après l'incident, Larian Studios partage des bonnes nouvelles sur l'état de Baldur's Gate 3. Mais aussi sur la manière dont les équipes vont gérer le déploiement des mises à jour dans le futur. Promis, il devrait y avoir du mieux.

Un nouveau patch pour Baldur's Gate 3. Le jeu enfin jouable ?

Dans un nouveau billet posté directement sur Steam, les développeurs ont fait un point sur la situation de Baldur's Gate 3 en expliquant ce qu'il s'était passé. Si le patch 4 a passé des tests rigoureux qui se sont avérés concluants, un changement de dernière minute a occasionné une erreur fatale. « La version développée était malheureusement affectée par une erreur de compilation conduisant à certaines exceptions, qui n'auraient pas dû provoquer de plantages mais comme vous l'avez vu, ça a entraîné des crashs. Ce genre de problèmes de compilation étant extrêmement rares, nous n'étions pas préparés à y faire face. Nous aurions dû l'être et nous nous sommes loupés ».

Faute avouée est à moitié pardonnée ? Les joueurs devraient être cléments puisque Larian Studios a enfin réglé le problème critique de Baldur's Gate 3. Le hotfix 4 est à nouveau téléchargeable et le jeu est désormais jouable, comme avant et pour tout le monde. « Tout est rentré dans l'ordre avec le redéploiement de la mise à jour 4. Nous reconnaissons néanmoins la frustration engendrée par ce problème et nous tenons à présenter nos excuses ».

Les développeurs seront bien plus vigilants à l'avenir sur leur manière de procéder. « Afin qu'à l'avenir cela ne se reproduise plus, nous veillerons à ce que toute modification apportée aux futures versions, même la plus minime ou inoffensive - passe par tout notre processus d'assurance qualité complet. Un processus qui comprend une équipe QA interne, des tests automatisés, des tests unitaires et des tests de compatibilité avec les sauvegardes ».

Crédits : GOG.

Une version PS5 au top du top (normalement)

On le savait déjà mais Larian Studios a tenu à le redire : la version PS5 de Baldur's Gate 3 sera aussi stable que le jeu PC aujourd'hui. Toutes les mises à jour sorties jusqu'à maintenant seront directement appliquées pour une meilleure expérience. « Nous tenons à remercier tout le monde pour votre patience tandis que nous cherchions à comprendre ce qui n'allait pas. Pour rappel, les versions PlayStation 5 et Mac de Baldur's Gate 3 bénéficieront de tous les ajustements et améliorations dont le PC dispose ».

Impatients de découvrir Baldur's Gate 3 sur PS5 ? Voici les dates et horaires pour la sortie ainsi que le pré-téléchargement en dématérialisé :

Pré-téléchargement Édition Deluxe : 31 août 2023 à 18h Édition Standard : le 4 septembre à 18h