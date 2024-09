Un an après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue de faire parler de lui. Pour célébrer cet anniversaire, Larian Studios offre aux joueurs un tout nouveau pack digital. Ce cadeau permet de prolonger l’expérience du jeu tout en ajoutant une touche personnalisée à vos appareils et à vos streams. Et puis c'est gratuit !

Baldur's Gate 3 vous offre de beaux cadeaux

Pour célébrer cet anniversaire, Baldur’s Gate 3 propose un pack digital qui inclut plusieurs éléments intéressants pour les joueurs et les créateurs de contenu. Parmi ces contenus, on retrouve des fonds d’écran mobiles inspirés des personnages d’origine du jeu. Chaque personnage emblématique, qu’il s’agisse d’Astarion ou de Shadowheart, dispose désormais d’un arrière-plan spécialement conçu pour votre téléphone. Pas mal non ?

En parallèle, Larian Studios n’a pas oublié les streamers. Pour ceux qui diffusent du contenu lié à Baldur’s Gate 3, le pack digital inclut également des superpositions thématiques pour agrémenter vos streams. Ces overlays personnalisés avec des éléments visuels tirés directement du jeu vous permettent d’ajouter une touche de cohérence à vos diffusions, tout en rendant hommage à l’univers riche et détaillé de Faerûn. Que vous soyez un streamer occasionnel ou régulier, ces overlays sont conçues pour renforcer l’immersion de vos spectateurs.

Enfin, tous ces contenus sont disponibles gratuitement et peuvent être facilement téléchargés. Les fonds d’écran mobiles sont accessibles via le lien fourni par Larian Studios. Tout comme les superpositions pour streamers, disponibles sur leur site officiel. Ces ajouts offrent aux fans une belle occasion de personnaliser leur expérience Baldur’s Gate 3 tout en prolongeant le plaisir de jeu. Et puis, au-delà de ça, c'est tout simplement un beau geste de la part du studio Larian qui, malgré le temps qui passe, pense toujours à ses joueurs. Cela renforce encore un peu plus l'aspect communautaire.

Source : Larian Studios