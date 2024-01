Baldur's Gate 3 a une bonne surprise pour les joueurs Xbox, et on peut dire qu'elle se faisait attendre au tournant. Préparez-vous à dire adieu à ce problème bien gênant.

Depuis sa sortie, Baldur's Gate 3 connaît une popularité qui semble ne jamais perdre de sa superbe. Le phénomène se poursuit, et Larian continue de peaufiner le RPG avec de nombreuses mises à jour à destination de toutes les plateformes. De leur côté, les joueurs Xbox ont dû patienter quelques mois de plus que les autres avant de goûter à cette aventure fabuleuse. Mais certains d'entre eux ont rencontré un problème fâcheux, qui ne va pas tarder à disparaître pour de bon.

La version Xbox de Baldur's Gate 3 va dire adieu à ce terrible bug

Les détenteurs d'une Xbox ont eu une mauvaise surprise en jouant à Baldur's Gate 3. Tout le monde n'est pas concerné, mais celles et ceux qui ont rencontré ce souci n'en gardent pas un bon souvenir. Pour cause, c'est un bug qui impacte les sauvegardes du jeu. Du coup, on peut perdre une session de jeu entière lorsqu'on est touché par ce problème technique. Le studio a vite pris la parole pour expliquer que ça se produisait au moment de sauvegarder et quitter le jeu. Heureusement, ce sera bientôt de l'histoire ancienne.

Nous comprenons parfaitement que perdre sa progression est frustrant et inacceptable. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce problème – que nous voyons comme étant unique – soit résolu le plus rapidement possible, et nous vous tiendrons au courant de nos progrès. La déclaration de Larian suite à la découverte du bug sur Baldur's Gate 3

Pour être plus précis, le « fichier de sauvegarde n'est pas totalement validé par le disque ». C'est visiblement ça qui est à l'origine de ce bug. Par conséquent, les joueurs attendaient avec impatience un correctif, mais qui a mis du temps avant de se montrer. Néanmoins, ça y est, dès aujourd'hui, il est possible de télécharger une mise à jour pour le système de la Xbox. Ce faisant, ce souci touchant les sauvegardes de Baldur's Gate 3 devrait disparaître. Cependant, il y a une petite précision à apporter.

En effet, pour le moment, l'update n'est pas déployée automatiquement sur les consoles Xbox. Ce sera le cas la semaine prochaine. Actuellement, si vous souhaitez l'obtenir, il faut mettre la machine à jour vous-mêmes. Bon, il n'y a rien de bien compliqué en l'occurrence, mais c'est important de le préciser. Dans tous les cas, ça reste une bonne nouvelle pour Baldur's Gate 3. Ce bug effrayait pas mal de monde, et on comprend pourquoi. Les sauvegardes, c'est sacré.

Pour rester dans le thème des updates, Baldur's Gate 3 s'est récemment offert un hotfix 17. Comme souvent, on a affaire à un patch mineur. Celui-ci s'attaque à divers bugs pouvant bloquer la progression, ou à des soucis vis-à-vis du confort de jeu. Une chose est sûre, ce ne sera pas la dernière mise à jour, comme Larian l'avait déjà expliqué par le passé. « Nous n'avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire [...] Nous n'avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non. ».